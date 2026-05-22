Con presencia entrerriana, “Las Yaguaretés” tienen la lista para Valladolid y Bordeaux

Las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding fueron convocadas para el cierre de una nueva temporada del Circuito Mundial de Seven con la selección argentina femenina, Las Yaguaretés. La citas serán del 29 al 31 de mayo en Valladolid, España, y del 5 al 7 de junio en Bordeaux, Francia.

La concordiense Pedrozo y la villaguayense Reding fueron incluidas en la lista para la gira por las ciudades europeas que recibirán las últimas dos etapas del SVNS World Championship, que comenzó en Hong Kong en abril con un undécimo lugar para las argentinas.

La lista de convocada está conformada por: Virginia Brígido, Candela Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Milagros Lecuona, Josefina Padellaro, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, María Taladrid, Ruth Velázquez.

“El gran objetivo es quedar entre los ocho mejores equipos al final de la temporada y sabemos que para eso tenemos que mejorar en lo inmediato. La zona es dura junto con Nueva Zelanda, Japón y Brasil. Aspiramos a ganar el segundo y tercer partido de la zona, mientras que con Nueva Zelanda vivir y disfrutar el gran desafío y la oportunidad de jugado con el mejor equipo del mundo”, señaló el entrenador Nahuel García.

Torneo

El SVNS World Championship cuenta con la participación de 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos (los ocho que participaron del SVNS Series más los cuatro que clasificaron del SVNS 2), y se consagrará como campeón de cada categoría el equipo que más puntos sume concluidas las tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En lo que respecta a la temporada que viene, los primeros ocho equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos cuatro buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

Todos los datos:

Grupos

Grupo A: Nueva Zelanda, Japón, Brasil y Argentina

Grupo B: Australia, Estados Unidos, Fiji y Sudáfrica

Grupo C: Francia, Canadá, España y Gran Bretaña

Fixture

Vs Nueva Zelanda, 6.50 (viernes 29 de mayo)

Vs Japón, 11.02 (viernes 29 de mayo)

Vs Brasil, 05.44 (sábado 30 de mayo)