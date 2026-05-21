“Estación Curupí”: una obra sobre la memoria de los pueblos después del tren

"Estación Curupí", este sábado a las 21, en Saltimbanquis, con entrada a la gorra.

El próximo sábado 23 de mayo a las 21, el espacio artístico Saltimbanquis será escenario de una nueva función de Estación Curupí, una propuesta teatral que recupera la memoria de los pueblos atravesados por el paso —y posteriormente la ausencia— del ferrocarril.

La obra se sitúa en una pequeña comunidad donde un episodio inesperado altera la aparente calma cotidiana. A partir de ese hecho comienzan a emerger las marcas de un pueblo signado por la crisis, el aislamiento, el olvido y los abusos de poder, pero también por la necesidad de reinventarse para sobrevivir.

Construida desde una creación colectiva, Estación Curupí propone un recorrido sensible por las transformaciones sociales y económicas que impactaron en numerosas localidades entrerrianas. En ese universo, el tren aparece no solo como medio de transporte, sino como un elemento central en la construcción de vínculos, afectos e identidades comunitarias.

Entre radios vecinales, costumbres compartidas, humor, silencios y resistencias cotidianas, la puesta en escena dialoga con una memoria todavía presente en estaciones abandonadas, andenes vacíos y generaciones que debieron reorganizar sus vidas frente al desamparo y la desconexión.

Cinco mujeres atraviesan distintos tiempos y emociones mientras oscilan entre la nostalgia de un pasado vital y la dureza de un presente incierto. En una fecha cercana al 25 de Mayo, la obra también invita a reflexionar sobre las historias colectivas que sostienen la memoria popular argentina: la solidaridad entre vecinos, la dignidad y la resistencia en contextos adversos.

El elenco está integrado por Anabel Hilgenberg, Clarisa Benetti, Gabriela Sosa, Verónica Spahn y Regina Cavenaghi. La iluminación está a cargo de Gabriela Vieiro, el sonido de Catalina Bogado y la dirección de Carlos Vicentin. La producción pertenece al Colectivo Artístico Saltimbanquis.

La entrada será bajo la modalidad “a la gorra” y las reservas pueden realizarse al 343 4550552.