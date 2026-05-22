Balaceras cerca de la escuela: “Se está aportando una fuerte presencia policial en el lugar”

El subjefe de la Departamental de Policía de Paraná, Juan Pablo Claucich, brindó detalles de la balacera ocurrida en inmediaciones de la Escuela “De la Baxada del Paraná” y las medidas que se están tomando al respecto

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Claucich sostuvo que “se está aportando una fuerte presencia policial en el lugar, donde ya venimos teniendo este tipo de inconvenientes” y especificó que el problema “se concentra a unos 300 o 400 metros en dirección hacia el sur de la posición de la escuela, sobre calle Xul Solar y Pasaje Público, que es un bajo que produce bastante sonido por las características geográficas, lo cual hace tener la sensación de que los tiroteos se encuentran en proximidades, pero es bastante alejado de la institución”.

De todos modos, reiteró que “la institución policial ha desarrollado operativos para mantener una fuerte presencia en el lugar. Estamos hablando de elementos y recursos materiales y humanos, patrulleros y grupos especiales, tanto peatonal como en los móviles, motocicletas y demás recursos que se ponen a disposición de los vecinos para calmar esta sensación”.

Consultado por posibles hechos similares en otros sectores de la ciudad, el subjefe policial indicó que “siempre se hacen los análisis, pero en este caso sería en esa zona puntual que tenemos a proximidad, unos 300 o 400 metros, una escuela, pero no se estaría dando en otro sector de la ciudad”.

En cuanto al tiroteo ocurrido, sostuvo que “el contexto sería un enfrentamiento entre dos grupos o bandas antagónicas de jóvenes, que estarían identificados porque justamente el día anterior a este abuso de armas que fue noticia, se habrían desarrollado seis allanamientos. Tenemos colaboración de algunos vecinos y otros que obviamente por razones entendibles se privan de brindar información, lo que nos permite pedir medidas judiciales, y en ese marco el día anterior a que se comete el hecho, se habrían desarrollado en horas de la noche cerca de las 22, seis allanamientos en los cuales no se obtuvo resultados, pero teníamos fuerte información de dónde podían llegar a estar las armas”.

En tal sentido, admitió: “Nos estamos encontrando que después de este tipo de hechos, las armas son movidas de lugar o son ocultadas en un domicilio que todavía no hemos podido localizar, pero estamos trabajando en toda la información que nos va brindando la gente”.

Sobre el tipo de arma utilizada, consignó que “se levantaron vainas en el lugar, pero se tiene comentarios de un arma que tiró en condiciones automáticas. No podemos estar hablando de una ametralladora o una pistola que se haya modificado de forma casera para que haga ese tipo de disparo”.

Confirmó además que el tiroteo “sería el mismo conflicto” que se viene denunciando desde hace tiempo en la zona de Bajada Grande que involucra a un joven en particular, identificado como Jano Barzola y domiciliado en barrio Cáritas, sindicado por hechos de violencia y robo de motos y que tendría conflictos con otro grupo de chicos de entre 15 y 16 años.

En este contexto, Claucich planteó que “no se descarta realizar reuniones con las comisiones vecinales, con las autoridades de la escuela, y si hay que tenerlas con los padres también, para dar un contexto más de confianza y de acercamiento –que es lo que pretende esta gestión- y tener una policía de proximidad, tener ese espacio de diálogo con las personas, con los adultos, para intercambiar información y llevar como consejo primordial que confíen en la institución y que ante cualquier tipo de anormalidad o de hecho que le genere duda o cualquier tipo de inseguridad se comuniquen inmediatamente al 911, más allá del dispositivo de seguridad que se esté implementando o los recursos que estén afectados a la zona”.