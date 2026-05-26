Reforma previsional: “No encuentro algo que me convenza de que no va a afectar a mucha gente”, dijo Oliva

El senador provincial Martín Oliva (PJ-Uruguay) se refirió al próximo debate por la reforma previsional que en la sesión de este miércoles tomará estado parlamentario y adelantó que deberán analizar diversas cuestiones. Por otra parte, se manifestó de acuerdo con el proyecto de Ley de Ética Pública y Ficha Limpia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Oliva confirmó que el proyecto de reforma previsional “toma estado parlamentario mañana en la sesión de la una de la tarde y va a arribar a dos comisiones: Presupuesto, porque se trata de cuestiones económicas y de las finanzas, y a la de Legislación. Debería girarse a esas dos comisiones y puede trabajar cada comisión en particular o las dos comisiones de manera conjunta para nosotros analizar todo el articulado y escuchar a quien consideremos”.

En ese marco, mencionó que, con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, los legisladores de la oposición se reunieron “una sola vez hace un año, pero ahora con el articulado en mano, nosotros no hemos tenido reunión con él, que son las reuniones que esperamos porque siempre dijimos que solamente habían presentado vectores, no teníamos en esos vectores la declaración de emergencia con la que empieza el proyecto, entonces me parece que cambia un poco y yo no he encontrado en las cosas que he recibido de información algo que me convenza a pensar que esto como está no pueda afectar demasiado a mucha gente”.

“Cuando digo afectar es el ingreso y la proyección en los años de muchos trabajadores, entonces tengo que recibir más información para yo encontrarle dónde está que esto vaya a ser en un acuerdo en donde las partes ceden –todos los representados, jubilados, trabajadores y el Estado- y a eso, por ahora, yo no lo veo”, advirtió.

En relación con los cuestionamientos de los gremios a la cuestión de la edad jubilatoria, Oliva planteó: “Si uno visita un aula de maestras que están cuatro horas dando clases, maestras que tienen muchas horas de trabajo, mucha carga y no sé si hay que tocarles la hora; hay enfermeros, enfermeras, médicos que tienen un sistema de guardias de ocho horas y a veces tienen que hacer 16 por sobrecarga porque no se puede cubrir, este sistema de médicos de guardias de la provincia que tienen que ser menos de 12 horas; hay varios lugares en donde no sé si la edad es una cuestión a modificar. Un enfermero hoy puede empezar a trabajar a los 22 o 23 años, si en los cuatro años completa su carrera; entonces me da la sensación de que podríamos hablar de aportes en la cantidad de años y no tanto de la edad en algún grupo. Está el tema de la movilidad en que el pasivo no vaya a recibir el activo, que a su vez el activo no tendrá el cálculo por los diez años sino por muchos más”.

“En algunos sectores sobre todo el de la salud, pero también entiendo que se incluyó a la policía y parecía que al principio no estaba. Yo me senté con el articulado y con la información que íbamos analizando de distintos expertos jurídicos. Hay un principio que se llama de sustitutividad, que es la garantía fundamental de derechos de la seguridad social que establece que la prestación jubilatoria debe mantener coherencia y proporcionalidad directa con el ingreso que el trabajador percibe en la actividad. Sobre esto escribió un artículo Guillermo Sal, con quien hablé y me hizo un análisis de todas las inconsistencias jurídicos constitucionales que pareciera tener este proyecto, y él es una persona que lo que menos tiene es un interés político en que esto no salga. Entonces, escucho a los gremios, escucho al análisis económico que hacen los integrantes de la mesa de AGMER en mi ciudad y no encuentro una cosa para yo decir que esto comienza a ser”, planteó.

De todos modos, reiteró: “Si bien no integro presupuesto y legislación, puedo participar en las comisiones y serán discusiones de todos, porque me parece que hay mucho por trabajar porque había nueve vectores y por tres los articulados. Entonces, hay mucho por trabajar y comprender eso de declarar la emergencia y de que se pueda regir de una manera casi unidireccional cómo se pagan las jubilaciones, me parece que son muy difíciles los cálculos que se van a hacer y tengo que entenderlo más. Creo que los 17 legisladores tenemos que entenderlo más para poder llegar a una buena ley. Pero no veo yo hoy algo que la gente que me votó acompañe, en su mayoría estoy casi seguro de que no acompañan esto”.

Reconoció que el ex gobernador Gustavo Bordet había intentado realizar una reforma al sistema previsional, pero aclaró: “Ese mismo peronismo no lo llevó ni al ingreso de estado parlamentario ni al tratamiento, por alguna razón será. Coincido con que se intentó, yo estuve en alguna reunión con Bordet donde lo mencionó, o también en la Asamblea, pero por alguna razón, en nuestra historia democrática, se llevó adelante esta jubilación, este régimen, o esta ley, y por alguna razón, mi espacio político no lo llevó y no lo discutió. Se pensó, se analizó, y quizás, no sé si las coyunturas daban para hacerlo; yo no digo que no haya que dar esta discusión, solamente que no veo yo –a lo mejor hay algunos artículos que están puestos como para intercambiar opiniones, coordinar, consensuar, negociar, porque todos entendemos que cualquier tema de esto es sanamente una negociación. Mi espacio político lo pensó, y por alguna razón, que será motivo de debate, no lo ejecutó como ahora, y siempre dijimos que esto era necesario discutirlo”.

“Por ahora, las primeras discusiones no me muestran a mí, y a la gente que yo creo que me representa en el electorado, algo para pensar positivamente. De todos modos, ahora empieza la discusión, tenemos que recibir más información de primera mano, cara a cara, si bien es muy extensa, para saber qué es lo mejor para la provincia”, resumió.

Respecto de la discusión por el 82% móvil, Oliva reconoció no tener conocimientos específicos para analizarlo, pero advirtió: “Creo en las personas que me lo han informado, me lo han explicado en una pantalla, y en la progresividad eso puede llegar a reducirse hasta un 60%, en el futuro. Yo me asesoro de esto, porque sería soberbio si dijera que yo siendo médico puedo hacer el cálculo, proyectarlo y explicarlo, pero quien me lo explica, me convence, y es coherente en que eso en el futuro se va a ver afectado. Entonces, bueno, cuando escuchemos seguramente a las máximas autoridades de esto y nosotros podamos verlo, haremos un contrapunto entre esas posiciones”.

Ley de Ética Pública y Ficha Limpia

Consultado por su postura frente a estos proyectos que se debatirán en el Senado, Oliva adelantó: “No tengo ningún inconveniente con estos temas, solamente que hay una cuestión porque me gustaría que tenga más proporcionalidad el control en esa oficina que se quiere crear con más presencia legislativa. En lo demás, no tengo problemas en que mi declaración jurada sea libre, pública. De hecho, creo que en el ARCA o acá en el ATER, cualquiera podría averiguar lo que nosotros tenemos de patrimonio”.

“Yo no tengo problema, al menos a mí me daría una tranquilidad, ya que nosotros vivimos en una ciudad donde todos saben de qué vivimos, si alquilamos un departamento –si bien yo vengo a la política en el 2015- a mi patrimonio no tengo problema de mostrarlo o las cosas que tengo con mis socios y demás. En mi caso, la gente sabe dónde vivo, qué autos tengo, dónde vive mi hija en Buenos Aires; yo en ese punto no tengo problema en nada porque creo que la gente tiene que saber de qué vivo yo y cómo vivo yo”, concluyó.