“‘Leo’ Morales tiene una personalidad y seriedad que es llamativa”, destacó Flotta

Rubén Flotta analizó la final que Belgrano le ganó a River y destacó la labor del entrerriano Morales.

En su columna de todas las semanas en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó la final del Torneo Apertura que consagró por primera vez en su historia a Belgrano de Córdoba como campeón del fútbol argentino.

“Belgrano ganó muy bien. Fue un interesante partido, atractivo, nada que ver con otras finales que se caracterizaron por ser trabadas y con pocos goles. Es complicado encontrar una final en la que haya cinco goles, destaco que en todo momento se intentó jugar”.

En otro tramo, el Bicho se refirió a los pocos minutos de Uvita Fernández en cancha, a pesar de eso fue clave: “Creo que pasa por un tema físico, se lo ve un poco excedido de peso, pero también tiene que ver con que Zielinski no está jugando con dos puntas, lo hace con uno”.

Y anexó: “A pesar de eso fue gravitante, entró un ratito e hizo dos goles. Fue el jugador sobresaliente del partido”.

En otro tramo de la columna, el entrenador analizó el partido y algunas cuestiones particulares: “Arrancó mejor Belgrano, pero Colidio marcó el gol cuando peor estaba River. Después Morales lo empató, se aprovechó del flojo trabajo defensivo aéreo del rival”.

Y resaltó: “Un párrafo aparte para el entrerriano Morales que se destacó, la verdad es que tiene un carácter y seriedad que es llamativa. Ya lo hacía en Gimnasia y Esgrima La Plata, creo que fue una excelente compra la de Belgrano de Córdoba”.

—¿Y el penal?

—Fue penal, la mano es clara y por más que digan que no tiene intención, Rivero inclina el cuerpo hacia abajo y saca un poco la mano, al instante gira las dos manos hacia atrás porque se da cuenta del error.

Más adelante criticó la actitud del DT Millonario, Eduardo Coudet. “Lo habían perjudicado en otras finales, pero el domingo no, el penal que reclama no fue penal y el trabajo del árbitro fue excelente”.

Y amplió: “Tal vez el aspecto para criticar es que podría haber expulsado a Paserini por segunda amarilla, pero no lo hizo”.

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