ATE cuestionó al gobierno por los comedores escolares y denunció “ajuste” en las partidas alimentarias

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos cuestionó duramente al gobierno provincial tras la difusión de la Circular N° 5 de la Dirección de Comedores Escolares y advirtió sobre una situación “alarmante” en torno al funcionamiento del sistema alimentario escolar.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que la medida “vuelve a poner en evidencia una realidad alarmante” y acusó al Ejecutivo entrerriano de “intentar administrar la crisis reduciendo costos sobre la alimentación de miles de estudiantes, en lugar de garantizar mayor inversión y recursos acordes a las necesidades actuales”.

La organización sindical planteó que la discusión pública generada en torno a determinadas preparaciones alimentarias “no pasa por una torta frita, un buñuelo o una comida tradicional”, sino que el trasfondo es “el desprecio hacia prácticas profundamente arraigadas en nuestras escuelas y comunidades”.

En ese sentido, ATE consideró que el gobierno busca “ocultar el verdadero problema”, que según señalaron es la insuficiencia de las partidas alimentarias destinadas a los comedores escolares.

“El sistema funciona gracias al enorme esfuerzo de trabajadoras y trabajadores precarizados”, señalaron desde el sindicato, al tiempo que remarcaron el rol social que cumplen actualmente los comedores en la provincia.

“Hoy los comedores escolares cumplen un rol fundamental de contención social y alimentaria. Miles de niños, niñas y adolescentes dependen diariamente de ese plato de comida en un contexto marcado por el deterioro salarial, el crecimiento de la pobreza y la pérdida del poder adquisitivo de las familias trabajadoras”, expresaron.

El comunicado también apuntó contra las condiciones laborales del personal que se desempeña en las cocinas escolares. “Las y los cocineros, auxiliares y trabajadores de comedores siguen poniendo el cuerpo para garantizar el funcionamiento de las escuelas pese al abandono estatal”, afirmaron.

Finalmente, desde ATE Entre Ríos sostuvieron que “el problema central es el ajuste y el desfinanciamiento de las políticas alimentarias y educativas” y rechazaron que “la crisis siga descargándose sobre los sectores más vulnerables y sobre las y los trabajadores estatales”.