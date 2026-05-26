Los Tipitos celebrarán dos décadas de canciones en el Teatro 3 de Febrero

La banda marplatense Los Tipitos se presentará en la ciudad de Paraná el próximo sábado 6 de junio a las 21, en el marco de una gira nacional que combina la promoción de su material más reciente con el repaso de los clásicos que consolidaron su carrera. El concierto tendrá lugar en el coliseo mayor de la capital entrerriana, donde la agrupación buscará propiciar un encuentro con su público litoraleño.

La presentación pretende celebrar sus más de dos décadas de trayectoria en el rock nacional, ofreciendo un espectáculo que atraviesa desde sus composiciones actuales hasta aquellos himnos que se volvieron parte de la memoria colectiva argentina a principios de los años 2000.

La historia de Los Tipitos es la de una banda que construyó su camino desde la autogestión y el arte callejero hasta los grandes estadios del país. Formados originalmente en 1994 bajo influencias de figuras tutelares como Charly García y León Gieco, los integrantes Raúl Ruffino, Federico Bugallo y Walter Piancioli comenzaron su recorrido tocando en las peatonales de la costa atlántica, luego de una breve etapa inicial como banda de bares en Mar del Plata. Fue precisamente el padrinazgo de León Gieco lo que les permitió dar el salto a Buenos Aires a mediados de los noventa, cuando el cantautor santafesino decidió producirlos bajo su sello discográfico tras escucharlos en sus presentaciones en vivo.

A lo largo de la noche en el Teatro 3 de Febrero, se espera que el repertorio recorra los hitos de su discografía, haciendo énfasis en canciones emblemáticas como Campanas en la noche, Brujería y Silencio. Estos temas, pertenecientes a álbumes fundamentales como Armando Camaleón, lanzado en 2004 bajo la producción de Pablo Guyot, fueron los que le otorgaron a la banda una exposición masiva y el reconocimiento de la industria, incluyendo múltiples nominaciones y premios Carlos Gardel.

La versatilidad del grupo les permitió, además, expandirse a otros géneros sin perder su identidad, tal como se reflejó en sus trabajos más recientes como Rock Nacional de 2017, donde homenajearon a grandes referentes del país, o De mi flor en 2019, un disco dedicado íntegramente al folclore argentino que contó con la colaboración de artistas de la talla de Abel Pintos y el Chaqueño Palavecino.

El presente de la banda los encuentra renovados, integrando nuevas piezas a un catálogo que ya supera los doce álbumes de estudio.

Las entradas puedan adquirirse a través de Gradatickets.com o en la boletería del teatro.