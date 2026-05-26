El gobierno quitó el subsidio pero las empresas de transporte deben seguir dando beneficios por discapacidad

El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, así como niños y adolescentes con cáncer.

La decisión fue oficializada este martes mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. La normativa deroga el esquema vigente desde 2018, a través del cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos sin cargos que las compañías debían emitir por ley.

La medida alcanza a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional, es decir, los servicios de micros de larga distancia que operan entre distintas provincias.

De todos modos, el Gobierno aclaró que los derechos de los usuarios no se modifican. La resolución sostiene que "el derecho a la gratuidad permanece plenamente vigente y exigible", por lo que las empresas deberán continuar otorgando pasajes gratuitos a los grupos alcanzados por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, publicó BaeNegocios.

Qué cambia con la nueva resolución

Hasta ahora, las compañías de transporte recibían una compensación económica por parte del Estado por los boletos gratuitos destinados a:

Personas con discapacidad.

Personas trasplantadas o en lista de espera para trasplantes.

Niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Con la nueva resolución, las empresas seguirán obligadas a entregar esos pasajes, aunque ya no recibirán reintegros estatales por ese concepto.

Según explicó la Secretaría de Transporte, el esquema había sido creado en un contexto de fuerte regulación tarifaria y subsidios al sector, donde las empresas no podían definir libremente el valor de los pasajes. El texto oficial remarca que esa situación cambió tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que habilitó a las compañías a fijar recorridos, horarios y tarifas sin intervención estatal.

"La causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada", argumentó el Gobierno en la medida.

Qué pasará con los pasajes gratuitos

La resolución ratifica que las empresas de larga distancia deberán continuar emitiendo los boletos sin cargo para las personas contempladas por la normativa vigente.

Además, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) seguirá siendo el organismo encargado de controlar el cumplimiento de esa obligación por parte de las compañías.

El texto también incorpora una cláusula transitoria para resguardar trámites y situaciones previas a la entrada en vigencia de la resolución.