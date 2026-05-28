Docentes, enfermeros y jubilados reclamaron mejoras salariales y rechazaron la reforma previsional en Paraná

Trabajadores de salud, docentes y jubilados realizaron este jueves una manifestación en la zona de Cinco Esquinas, en la ciudad de Paraná, para visibilizar reclamos salariales y laborales.

La protesta fue impulsada por sectores autoconvocados de salud y educación, quienes cuestionaron los aumentos salariales otorgados por el gobierno provincial en paritarias y advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo.

Laura Moreyra, enfermera del Hospital San Martín, sostuvo que el incremento salarial del 3.5% “no alcanza para nada” y aseguró que muchos trabajadores tienen dificultades para afrontar gastos básicos como alquileres, transporte, ropa o medicamentos. “Para los enfermeros, ese 3.5% de aumento salarial son 35.000 pesos, es decir, nada”, apuntó.

“Muchos compañeros se vienen caminando porque no les alcanza para el colectivo”, expresó durante la protesta.

Reclamos salariales y laborales

La trabajadora explicó que el salario básico de una enfermera con 25 años de antigüedad ronda los 300 mil pesos y cuestionó el impacto de descuentos y obligaciones económicas sobre los ingresos del sector.

“Queremos dirigirnos al gobierno para que piense si a ellos les alcanzaría con 35.000 pesos para alimentar a sus hijos, comprarse ropa y pagar la educación. Para nada les alcanzaría. Entonces, que ellos se pongan en el lugar nuestro, de todos los estatales, porque a ninguno nos alcanza el sueldo”, apuntó.

Según indicó, pese a la medida de protesta, el hospital mantuvo guardias mínimas y atención en los distintos servicios. “No dejamos de atender, pero necesitábamos hacernos presentes para visibilizar el reclamo”, afirmó.

En paralelo, jubilados docentes también participaron de la manifestación y reclamaron mejoras en los haberes previsionales.

Jubilados cuestionaron la reforma previsional

El docente jubilado César Baudino sostuvo ante Canal Once que los jubilados “no escapan a la lógica del ajuste” y advirtió sobre el deterioro de las condiciones económicas del sector pasivo.

“La canasta de un jubilado ronda los dos millones de pesos y muchos docentes jubilados cobran alrededor de un millón”, señaló.

Además, cuestionó el endeudamiento creciente de trabajadores y jubilados. “Las tarjetas explotan y los intereses hacen que cada vez estemos peor”, remarcó.

Baudino también pidió a los gremios ATE y AGMER avanzar en un plan de acción conjunto contra la reforma jubilatoria y las políticas salariales. “Necesitamos unificar los reclamos y que haya asambleas en los lugares de trabajo; no puede ser que haya resoluciones de dirigentes, sino resoluciones desde las necesidades de los trabajadores en los lugares de trabajo”, apuntó. Y fundamentó: “El de los jubilados es un sector muy vulnerable y no podemos sostener esta situación siendo que aportamos 30 o 40 años a la Caja y estemos en una situación de pobreza”.

Durante la protesta, los manifestantes repartieron folletería y exhibieron carteles frente a automovilistas para difundir sus reclamos y exigir respuestas del Gobierno provincial.