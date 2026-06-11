Para Elías, “el proyecto de reforma previsional es técnicamente mejorable”

"Con lo único que tengo fidelidad es con mis convicciones técnicas y algunas pinceladas de lo político, porque estoy enrolado en esa forma de ver la seguridad social en que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero los que tenemos mayor capacidad de hacer esfuerzo, tenemos que hacerlo de manera proporcional”, definió Elías.

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Daniel Elías, analizó el proyecto de reforma previsional que se analiza en el Senado y planteó diversos puntos donde es posible mejorarlo. También se mostró dispuesto a brindar sus impresiones ante las comisiones de la Legislatura que analizan la norma.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Elías aseguró que “hay que evitar desaprovechar la oportunidad de una reforma; a la reforma hay que hacerla, y le digo a todos los sectores –respetando todas las opiniones- no desperdiciemos la oportunidad de una reforma, porque es muy difícil lograr el contexto político para una reforma. Acá hay un gobernador decidido, hay legisladores decididos, hay un funcionario de la Caja que ha hecho un trabajo muy bueno, como es el trabajo que viene haciendo este muy buen funcionario de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, con aciertos y con errores como los tenemos todos. Así que, con discrepancia de lo que se pueda opinar o no, pero no hay duda que viene siendo un trabajo muy minucioso desde el primer día que asumió. Así que el primer tema de fondo es que no hay que desaprovechar esta oportunidad”.

De todos modos, planteó que “se puede mejorar” el proyecto y advirtió: “Creo que lo debe estar haciendo la gestión, es tomar nota de los temas que pueden ser litigiosos. Lo que hay que evitar es que este proyecto, después de tanto esfuerzo político, termine modificándose o reformándose en una sentencia, e impidiéndole a la gestión aplicar el plexo normativo que aprueben o la ley que aprueben, aplicarla a medias o no aplicarla, entonces se frustra todo este proceso y los jueces terminan asumiendo un rol de legislador que, indudablemente, no es el rol que les cabe”.

Entre los puntos a revisar del proyecto, detalló que “la tasa de sustitución, en el haber jubilatorio inicial, al tomar los últimos 20 años, va a provocar una baja en la determinación del haber inicial jubilatorio. Esto no hay que dudarlo, va a provocar una baja. Esto se puede jurídicamente, pero tal vez hay que medir el tiempo porque en este momento la administración pública todavía padece los problemas de no haber tenido una carrera laboral, entonces tenemos poblaciones con mucha variedad de categorías, de posicionamientos en los escalafones, entonces por ahí alguien que se vaya a jubilar en 3, 4 años y que todavía está a menos de mitad de carrera en el escalafón cuando se jubile le van a tomar los últimos 20 y le van a tomar una base de cálculo que le va a deteriorar el haber jubilatorio”.

“En esto pongo como resaltador y creo que es un tema que se puede revisar. En este momento no es de vida o muerte y tal vez se puede proponer una gradualidad o se pueda poner algún factor que atenúe el impacto que va a provocar en lo inmediato”, aclaró.

Respecto de las apreciaciones del ex presidente de la Caja, Edgardo Scarione, que calificó al proyecto como “deshumanizante”, Elías definió que “es un proyecto mejorable y que en algunos aspectos va a provocar jubilaciones de menor valor al que se están generando hoy, que en algunos casos puede tener razonabilidad, pero en la gran mayoría no. Porque si a todo el mundo le tomamos 20 años, en lo inmediato, las jubilaciones van a ser bastante más bajas, me animo a decir entre un 15 y un 20% más bajas, y la verdad yo entiendo al gobierno, pero no sé si son tiempos de generar jubilaciones más bajas. Tal vez haya que tener la expectativa de decir que, si estamos todos un poco mejor dentro de 3, 4 o 5 años, como se está haciendo una postergación en la aplicación de la edad, y en ese momento se puedan pretender jubilaciones de menor volumen porque ya el volumen en general está bueno, pero hoy generar jubilaciones más bajas, me parece que lo pone en riesgo al proyecto”.

“Yo no hablo de deshumanizante, creo que es técnicamente mejorable, por ejemplo, en el tema dela movilidad, que es central. También entiendo la intencionalidad, y Bagnat lo ha explicado muy bien. Lo que no quiere la Caja y el gobierno provincial es que cuando hay aumentos para los activos, a veces ni siquiera sabe cuánto le va a tocar a los jubilados porque hay paritarias que no dependen del gobierno provincial como la bancaria, como la paritaria del personal de Enersa. Entonces un ministro que no puede calcular cuánto va a gastar en los jubilados, claro que le provoca incertidumbre y quiere tener mayor certeza. Por eso están proponiendo que la movilidad del sistema sea la paritaria provincial, lo que sucede es que hay varias paritarias provinciales: la docente, la judicial y la del escalafón central, y quizás se puedan tomar esas paritarias para que el trabajador neto provincial del Poder Judicial, docentes y del escalafón general, vayan acompañando los aumentos de su escalafón, y me parece que eso puede atenuar este cuestionamiento y esta duda de la constitucionalidad”.

Respecto de la posibilidad de que se plantee la inconstitucionalidad de la ley, explicó que “si los futuros aumentos para los jubilados empiezan a ser muy por debajo o por debajo de los activos de su escalafón, dentro de 10, 12 años pueden quedar muy rezagados en relación a los activos y esto puede ser objeto de un planteo judicial. Lo que digo es que hay otros escalafones de la provincia que se pueden tomar como referencia y tal vez por ese lado pueda venir una alternativa de solución”. “Tiene razón la gestión cuando dice que no podemos estar pendientes de una paritaria nacional de escalafones que no son provinciales, pero a esos escalafones tal vez se los pueda homologar a un escalafón provincial y aplicarle el escalafón provincial. Y a los trabajadores provinciales de estos otros sectores, me parece que se los puede referenciar con su escalafón”, ahondó.

Consultado por el pedido para declarar la emergencia del sistema, Elías reveló: “Yo aún en la emergencia en Covid estuve en desacuerdo y por eso me fui, pero me parece que quien escribió el proyecto –que seguramente es un experto en legislación o en técnica- es como que sintió que necesitaba marcar la emergencia para tomar medidas extraordinarias. ¿Cuáles son las medidas extraordinarias? Subir los aportes, subir las contribuciones, pero el proyecto ya trae la suba de contribución y la suba de aportes. Entonces parece que la declaración de emergencia le empieza a quedar grande al proyecto de ley, casi que me parece innecesario, más allá de que podemos o no estar de acuerdo sobre si están dadas las condiciones para decir estamos en emergencia. Yo me refiero a lo técnico, me parece que la declaración de emergencia con las medidas que propone la ley ha perdido casi el sentido porque le están queriendo dejar facultades al Ejecutivo para que amplíe o para que fije nuevos aportes y contribuciones, cuando la ley ya trae nuevos aportes y nuevas contribuciones. Le están queriendo dejar la posibilidad para que fije aportes solidarios cuando la ley trae la facultad de que todo el mundo aporte la misma cantidad de años más allá de la cantidad exigible para jubilarse”.

“A la tasa personal le están poniendo una escala, a la tasa de contribución patronal le están poniendo una escala, y si quieren que todo el mundo aporte hasta los 35 años –que me parece razonable- pongamos la tasa en la ley, y ahí se terminó la necesidad de la emergencia. Me parece que tornan vulnerable a la ley casi innecesariamente”, opinó.

En cuanto a la posibilidad de que la nueva ley disponga que los que cobran más reciban un ajuste un poco mayor que los que cobran menos, el ex funcionario consideró que “la progresividad siempre es una buena receta en leyes que tienen un componente restrictivo, como ésta y como todas las reformas previsionales, porque no hay reformas previsionales que amplíen derechos. Así que la progresividad es una alternativa”.

“Imagino que los escalafones más altos son el Poder Judicial, el Ente Provincial de la Energía (EPRE), algunos trabajadores del Bersa, los trabajadores de Enersa, entonces mirando el contexto de todas las reformas que se vienen generando, vienen con este sello de decir que, si hay que hacer el esfuerzo colectivo –que hay que hacerlo- no empecemos por el trabajador municipal que tiene un escalafón de los más bajos”, sentenció.

Al respecto, apuntó: “Los trabajadores municipales tienen una de las edades promedios de baja por fallecimiento más baja del escalafón. Es decir, son los jubilados que se mueren a menor edad. Entonces, ¿encima que tienen una vida muy exigente en lo físico, en la salud, tienen sueldos muy por debajo del promedio y además le vamos a pedir solidaridad con un aporte extraordinario? Yo creo con toda sinceridad que cuando se habla de mayor esfuerzo tenemos que sentirnos obligados, los que tenemos por distintas razones, mayor capacidad monetaria y de cobertura, a hacer un esfuerzo”.

En este contexto, afirmó que al proyecto de reforma “se le podría dar progresividad, y además voy a introducir un tema que ni siquiera se ha hablado en los conceptos, pero yo dejaría la puerta abierta. ¿Por qué no pensar en sistemas complementarios? ¿Qué quiere decir? Que los que tienen o tenemos o tuvieron o tienen mayor capacidad de salario durante la vida de activo, generen por sector una suerte de fondo complementario para que después todo el conjunto de trabajadores no tenga que salir solidariamente a sostener una jubilación muy alta, sino que este sector arme un sistema complementario, para que, lo que el sistema general y todos los jubilados no me lo pueden dar, yo lo tomo de este sistema complementario”.

“No estoy inventando nada que no se haya inventado, Argentina tiene 32 sistemas complementarios, sobre todo de poblaciones de trabajadores que tienen muy buenos ingresos. Y en la provincia existe el sistema complementario de los trabajadores de Luz y Fuerza, pero en la provincia no tienen que cobrar el complemento porque lo paga ya el sistema. El sistema está pensado para cuando los sistemas jubilatorios colectivos no pueden pagar un 82% móvil con referencia a los últimos 10 años, entonces ese complemento que todos los trabajadores aportan y los empleadores, le sale a cubrir ese porcentaje faltante. En Entre Ríos no hace falta porque ya lo paga el sistema general. Yo no estoy contra nadie. Lo que digo es que me parece que hay que ser ingenioso y si hay escalafones que durante la vida laboral cobran bien, que vayan formando su fondo complementario para no pedirle después al trabajador municipal después de jubilado o en actividad que aporte más para que yo pueda cobrar más”, refirió.

Explicitó además que es autor “de cinco anteproyectos de reforma” y puntualizó: “El primero fue el que hace unos días el diputado (Rubén) Dalmolín encontró en el baúl de la Legislatura en diciembre de 1997, 44 artículos que los escribí yo. Lo que pasa es que analizar hoy ese anteproyecto es perder el contexto en el que fue presentado y si ese proyecto hubiera sido aprobado, aunque sea en parte, mucho de las cosas que estamos sufriendo no las hubiésemos sufrido. Y después, durante la gestión de Sergio Urribarri participé como mínimo en tres iniciativas más, en tres intentos más de reforma. Y el último anteproyecto fue el que casi anunció, porque lo dejó entrever el 14 de febrero del 2020, el gobernador Gustavo Bordet”. Recordó que en ese momento Bordet dijo: ‘no voy a dejar que dentro de 10 años la Caja vuele por los aires’ y ya pasaron casi seis años y medio de esa frase”.

“En esa época yo ya tenía un anteproyecto, que tenía algunas de las cosas que se están sugiriendo ahora, como elevar edades y modificar el esquema de pensiones. Siempre se puede mejorar. Además, yo sugería que la Legislatura provincial todos los años en la ley de presupuesto, con un informe de la Caja, fijara los aportes y contribuciones”, acotó.

Por otra parte, Elías también planteó que “hay que fortalecer la gestión del gobierno provincial en exigir que se cumplan las leyes nacionales que están previstas para el financiamiento del sistema provincial. Hay dos leyes nacionales que tienen financiamiento para las Cajas provinciales, una de las cuales no se menciona nunca, que es la ley 23.966, donde tiene dispuesto que el 11% de la recaudación del IVA va para la seguridad social, y de ese porcentaje el 93,73% va para ANSES y el 6,27% va para las 13 Cajas provinciales y algunas municipales. Y hay que actualizarla porque la base de coparticipación, lo que le toca a cada Caja, está calculada a mayo de 1991, con la cantidad de jubilados que había en ese momento”.

“Y la otra ley es la 27.260, que es la ley que ha llevado al gobierno provincial a entablar por un lado la demanda contra el gobierno nacional, cosa que celebro y celebro la decisión política muy fuerte de entablar una demanda, y segundo que ha llevado a que Entre Ríos sea casi la única provincia que ha recibido dos asistencias, que fueron como setenta y pico mil millones de pesos, pero según mis números, me parece que le toca bastante más a la provincia de Entre Ríos si se aplica correctamente la 27.260”, refirió.

En este contexto, se preguntó: “¿Por qué no aprendemos de qué hicieron los sistemas que salieron a flote a nivel nacional, como por ejemplo el sistema español? ¿Por qué no formamos, y lo vengo sugiriendo hace años, una comisión permanente con todos los actores que están involucrados en el sistema previsional, que lleve permanentemente la evaluación, análisis y control de la evolución del sistema previsional? Porque este problema vino para quedarse, ya está instalado y estamos llegando tarde con una reforma”.

Finalmente, reveló que hasta el momento no lo citaron desde las comisiones de la Legislatura para brindar su opinión sobre el proyecto, pero adelantó: “Hasta ahora formalmente no me ha llegado nada, pero como soy un viejo conocido, algunos legisladores me anticiparon que sí me citarían. Y con gusto iría. Estoy totalmente disponible porque además sigo muy entrenado en el tema, sigo la marcha de todas las reformas, estoy en el Consejo Federal donde soy como el asesor de las 13 provincias que tienen Cajas. Veo la marcha de todas las reformas, estuve muy cerca de la reforma de Santa Fe, vi lo que pasó en Córdoba donde se está judicializando la reforma que hoy la justicia dice que tiene algunos puntos de inconstitucionalidad. Así que si me convocan voy a ir y voy a despertar amores y odios. Con lo único que tengo fidelidad es con mis convicciones técnicas y algunas pinceladas de lo político, porque la verdad es que yo estoy enrolado en esa forma de ver la seguridad social en que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero los que tenemos mayor capacidad de hacer esfuerzo, tenemos que hacerlo de manera proporcional y no pedirle a un trabajador municipal que aporte más años, que trabaje más años”.