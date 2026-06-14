Patronato no pudo con Atlético Rafaela, volvió a empatar y suma cuatro sin ganar

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato recibió este domingo a Atlético Rafaela en el marco de la 18va fecha de la Zona B en la Primera Nacional y selló un empate en 0. El árbitro del encuentro fue Nelson Sosa en un duelo importante para el Rojinegro en su objetivo de meterse en puestos de reducido.

Trabado. Así fue el desarrollo del primer tiempo en el que ambos elencos tuvieron notorias dificultades para llegar a la valla rival. En ese contexto Patronato tuvo algo más desde los pies de Maximiliano Rueda, que ejecutó buenos centros, aunque no ubicó a sus compañeros en el área.

La única chance clara del Patrón, más allá de un pedido de penal por una mano que no pareció tras un tiro de esquina, fue con una mediavuelta de Joaquín Barolín. El intento del paceño buscó el costado izquierdo de Mayco Bergia, al que agarró en retroceso. Sin embargo, el arquero metió bien el manotazo e impulsó el balón al córner.

Por su parte, la Crema, que contó con un muy buen acompañamiento de su público en la tribuna que da a calle Ayacucho, tuvo su oportunidad tras un mal rechazo de Fernando Moreyra con el que avanzaron por la banda izquierda del ataque. La jugada culminó con un flojo disparo de Enzo Wuattier que no complicó a Alan Sosa, nuevamente seguro.

Ya en la segunda mitad del encuentro llegó la principal mala noticia para el conjunto paranaense con la lesión de Juan Salas. El lateral devenido en mediocampista cayó mal luego de enviar un centro y pareció tomarse la zona de las costillas en su lado derecho. En su salida lo llevaron directamente hacia la ambulancia.

Rafaela fue mejor en los instantes iniciales del complemento, pero no logró concretar una ocasión clara de gol. Sus disparos se encontraron con la defensa rival o buenas reacciones de Sosa; pero en la mayor parte de las veces primó la imprecisión.

Con el paso de los minutos y luego de los cambios introducidos en ataque, Patronato empujó un poco más y generó las dos ocasiones más claras de la segunda mitad. La primera fue un fuerte remate de Hernán Rivero que el arquero despejó al tiro de esquina; la segunda fue con un tiro libre de Juan Barinaga desde unos 25 metros al que le faltó dirección.

Sin peso ofensivo, Patronato no pudo generar ocasiones de peligro y sigue sin poder volver a la victoria. Fue 0-0 y cuatro partidos sin ganar para el Patrón, que desde que llegó Candia solo perdió en una oportunidad.

Con 20 puntos está en la 14ª colocación; mientras que la Crema llegó a 26 y está cuarta. En la próxima fecha, Patronato jugará el duelo pendiente de la cuarta jornada frente a Midland: será el domingo 21, desde las 15.30.

-SÍNTESIS-

Patronato 0-0 Atlético Rafaela.



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Juan Barinaga, Alejo Miró; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga.

DT: Marcelo Candia.



Atlético Rafaela: Mayco Bergia; Nicolás Ramos, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Roque Ramírez; Matías Pardo, Nahuel Cainelli, Facundo Soloa; Martiniano Moreno, Mauro Quiroga y Enzo Wuattier.

DT: Iván Juárez.



Cambios:

32’PT: ingresó Marcos Fernández por Nahuel Cainelli (RAF).

5’ST: ingresó Facundo Heredia por Juan Salas (PAT).

22’ST: ingresó Hernán Rivero por Renzo Reynaga (PAT).

22’ST: ingresó Tomás Attis por Joaquín Barolín (PAT).

28’ST: ingresó Francisco Nouet por Matías Pardo (RAF).

28’ST: ingresó Joel Bonifacio por Enzo Wuattier (RAF).

37’ST: ingresó Ciro Leineker por Mauro Quiroga (RAF).

41’ST: ingresó Marcos Enrique por Juan Barinaga (PAT).



Amonestados:

10’PT: Martiniano Moreno (RAF).

25’PT: Franco Meritello (PAT).

29’PT: Mauro Quiroga (RAF).

12’ST: Marcos Fernández (RAF).

26’ST: Enzo Wuattier (RAF).

30’ST: Francisco Nouet (RAF).



Árbitro: Nelson Sosa.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.