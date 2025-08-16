Peñarol le ganó a Paraná y es el único puntero

Este sábado se disputo de forma íntegra la segunda fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Los cuatro ganadores de la primera jornada buscaron repetir para convertirse en líderes, pero solo uno pudo hacerlo.

El gran ganador de la jornada fue Peñarol. El Tricolor venció a Atlético Paraná por 3-0 en el Pedro Mutio y llegó a los seis puntos producto de sus victorias ante el subcampeón (Neuquen) y el campeón en la primera y segunda fecha, respectivamente. Los goles del triunfo de Peña fueron de Milton Cabrera, Facundo Álvarez y Félix Giménez. Francisco Giaccio y Milton Cabrera, del Gato y de Peñarol respectivamente, se fueron expulsados

Otros de los ganadores de la primera jornada fueron Patronato y Sportivo Urquiza, pero ambos empataron sus respectivos encuentros. El Patrón igualó 0-0 con Don Bosco, que debutó en esta jornada; mientras que la V Azulada sacó un empate 3-3 de su visita al Nuevo Estadio Mondonguero ante Belgrano, que había igualado en su debut.

En esta fecha hubo triunfos de Neuquen (3-0 ante Universitario), Oro Verde (2-0 a Los Toritos) y Camioneros (2-1 frente a Instituto); mientras que Palermo y San Benito igualaron 0-0 en el encuentro restante.

De esta manera, Peñarol es líder con seis puntos, seguido por Patronato y Sportivo Urquiza con cuatro unidades. Con tres quedaron Neuquen, Atlético Paraná, Camioneros y Oro Verde.

Resultados | Fecha 2 | Copa de la Liga Paranaense

-Sábado 16/8:

Atlético Paraná 0-3 Peñarol.

Patronato 0-0 Don Bosco.

Belgrano 3-3 Sportivo Urquiza.

Neuquen 3-0 Universitario.

Instituto 1-2 Camioneros.

Los Toritos 0-2 Oro Verde.

Palermo 0-0 San Benito.

Libre: Argentino Juniors.



Posiciones

1°) Peñarol: 6 puntos.

2°) Patronato: 4.

3°) Sportivo Urquiza: 4.

4°) Neuquen: 3.

5°) Atlético Paraná: 3.

6°) Camioneros: 3.

7°) Oro Verde: 3.

8°) Belgrano: 2.

9°) San Benito: 2.

10°) Don Bosco: 1.

11°) Universitario: 1.

12°) Instituto: 1.

13°) Los Toritos: 1.

14°) Palermo: 1.

15°) Argentino Juniors: 1.