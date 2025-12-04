Convocan a jóvenes de todo el país para crear un musical original con estreno nacional

La Secretaría de Cultura de la Nación lanzó una convocatoria destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años para seleccionar y producir un musical original que será estrenado a nivel nacional. La propuesta, denominada "Creá tu historia: El Musical", es impulsada por la Dirección Nacional de Promoción Cultural y busca descubrir nuevas voces en dramaturgia y composición musical. La iniciativa busca ser una herramienta federal para fomentar la creación artística, estimular el desarrollo de proyectos escénicos contemporáneos y ampliar las oportunidades para talentos emergentes de distintas provincias.

El programa establece un proceso de selección dividido en dos etapas y centrado, en esta primera instancia, en la presentación de un libreto completamente original e inédito. La comedia musical deberá inscribirse dentro del estilo conocido como comedia brillante, un género de humor ágil, ritmo sostenido y una estructura musical. Según explicaron desde el organismo, esta producción contará con realización integral y un plan de estreno que buscará llegar a públicos de diferentes regiones del país.

Los interesados deberán inscribirse a través del Registro Federal de Cultura, la plataforma oficial desde donde se canalizan numerosas convocatorias nacionales. En esta edición, la primera etapa de postulación permanecerá abierta hasta el 26 de enero inclusive. La segunda etapa, correspondiente a la composición musical, se desarrollará entre el 26 de diciembre y el 24 de enero.

Además de la inscripción principal, la Secretaría de Cultura organizará reuniones informativas para acompañar el proceso y brindar detalles administrativos y técnicos a quienes deseen participar. Estas charlas se realizarán el viernes 5 de diciembre a las 11, y el miércoles 10 de diciembre a las 11 y a las 18. La participación en estos encuentros requiere inscripción previa a través del formulario online.

La propuesta también contempla un canal oficial de consultas, destinado a resolver dudas sobre requisitos, plazos o aspectos formales de la presentación. Quienes necesiten más información podrán comunicarse por correo electrónico a creatuhistoriaelmusical@gmail.com