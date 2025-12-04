Lionel Messi: “La selección va a intentar ganar el Mundial, pero es muy difícil”

Lionel Messi ya se perfila de cara al Mundial 2026 como líder de la selección argentina y, en vísperas del sorteo de los grupos de la competencia de este viernes, palpitó la gran cita de México, Estados Unidos y Canadá en la que la Scaloneta defenderá el título obtenido en 2022 en Qatar.

En diálogo con ESPN, el rosarino remarcó que pueden repetir la gesta qatarí aunque no olvidó ponderar la fortuna necesaria para alcanzar cualquier logro: “Sí, la selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después por pequeños detalles pódés quedar afuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar y quedaste eliminado, perder en los penales...”.

Como ejemplo de sus palabras, el rosarino se basó en las definiciones desde los 12 pasos en el certamen pasado: “Nosotros tanto contra Holanda como contra Francia fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales; después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez) que nos hizo ganar, pero puede ser llegar a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial”, repitió.

En otro momento de la entrevista, la Pulga que irá el sábado con Inter Miami por el título de la MLS ante Vancouver Whitecaps eligió a Pep Guardiola como el mejor entrenador de su carrera: “Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos”.