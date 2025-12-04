Se aprobó el dictamen del proyecto de Ley Provincial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático Global

La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por el diputado Juan Manuel Rossi, aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de Ley Provincial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático Global, una iniciativa elaborada por el propio Rossi en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la provincia.

El dictamen, requisito previo a la sanción de una ley, marca un avance clave para que Entre Ríos cuente con un marco legal moderno y estable para enfrentar los efectos del cambio climático, alineado con los compromisos nacionales e internacionales en la materia.

El tratamiento del expediente se desarrolló con la participación de la secretaria de Ambiente, Rosa M. Hojman, y del director general de Ambiente y Cambio Climático, Maximiliano Gómez, quienes expusieron los aspectos técnicos y destacaron la importancia de institucionalizar una política climática que trascienda las gestiones.

Es importante destacar la voluntad política del Gobernador Rogelio Frigerio y su apoyo a esta iniciativa, demostrando el interés del Ejecutivo en la conformación de una política de Estado seria y con visión de futuro para la provincia.

El proyecto de Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático Global estructura la política provincial sobre cuatro ejes fundamentales con el objetivo de gestionar la respuesta climática de forma integral y participativa.

Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático

Deberá contar con un Mapa de Gases de Efecto Invernadero (GEI), un Mapa de Riesgos Climáticos y estrategias de mitigación y adaptación basadas en evidencia científica y que incorporen la participación ciudadana efectiva.

Gabinete Provincial de Cambio Climático

Integrado por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, responsable del diseño, ejecución y seguimiento riguroso del plan.

Estrategia Financiera Climática

Impulsa el desarrollo de instrumentos económicos como créditos verdes, incentivos fiscales, el mecanismo de Pagos por Servicios Ambientales y otras herramientas para financiar la acción climática.

Educación, Concientización y Sensibilización Ambiental

Busca fomentar el conocimiento y la comprensión de la crisis climática para promover un cambio cultural en la sociedad entrerriana.

“Hoy es un día importante para Entre Ríos en materia de política ambiental. La emergencia climática ya está entre nosotros y llegó para quedarse. Tenemos que ser conscientes de esto y actuar en consecuencia, priorizando siempre la equidad social. También es fundamental la idea de la justicia climática, porque si bien todos somos responsables, no todos contaminamos en la misma medida. Paradójicamente, quienes generan los mayores daños ambientales suelen beneficiarse más del modelo actual, mientras que quienes menos contaminan son los más perjudicados y vulnerables a las consecuencias del cambio climático”, dijo Rossi por último.