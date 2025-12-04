Gobernador Mansilla presentó la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita

Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, presentó oficialmente la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita, un evento que ya forma parte del calendario cultural de Entre Ríos. La actividad se llevó a cabo en el Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia.
Debido a las inclemencias climáticas, la celebración -originalmente prevista para el 29 de noviembre- fue reprogramada para el viernes 20 de diciembre, en el Predio de la Estación de Gobernador Mansilla, con entrada libre y gratuita.
Durante el acto de presentación, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia del evento para toda la región:
“Invitamos a todos los entrerrianos a sumarse a esta fiesta que integra tradición, cultura, producción y turismo. Para nosotros es muy importante dar a conocer este evento, que ya llega a su doceava edición, para celebrar la cultura y la identidad entrerriana”.
También participó el presidente municipal, Francisco Pasinatto, quien remarcó la identidad que representa la fiesta para la comunidad:
“Necesitábamos un símbolo que nos identificara como pueblo y elegimos la torta frita como el alimento representativo. Esta fiesta ha ido creciendo cada año, incorporando la participación de artesanos, emprendedores, concursos y una variada grilla artística”.
Una celebración que crece año a año
La Fiesta Provincial de la Torta Frita se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de la zona, destacándose por su espíritu popular y su capacidad de convocar a vecinos de toda la región. Cada edición reúne a miles de personas atraídas por la gastronomía tradicional, la música y las propuestas culturales.
Programación del 20 de diciembre
La jornada contará con diversas actividades pensadas para toda la familia, entre ellas:
- Feria de artesanos y emprendedores locales
- Amplio patio de comidas
- Concurso de la Torta Frita, uno de los momentos más esperados
- Música en vivo con destacados artistas regionales
Entre los números confirmados se encuentran Los Laguneros del Chamamé, Los Majestuosos del Chamamé, Ponte a Bailar, Litoral Mitá, Uriel López y Los Raiceritos, entre otros.
La comunidad de Gobernador Mansilla se prepara así para celebrar su fiesta más representativa, que año tras año fortalece la identidad local y proyecta la cultura entrerriana a toda la provincia.