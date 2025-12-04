Gobernador Mansilla presentó la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita

Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, presentó oficialmente la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita, un evento que ya forma parte del calendario cultural de Entre Ríos. La actividad se llevó a cabo en el Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia.

Debido a las inclemencias climáticas, la celebración -originalmente prevista para el 29 de noviembre- fue reprogramada para el viernes 20 de diciembre, en el Predio de la Estación de Gobernador Mansilla, con entrada libre y gratuita.

Durante el acto de presentación, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia del evento para toda la región:

“Invitamos a todos los entrerrianos a sumarse a esta fiesta que integra tradición, cultura, producción y turismo. Para nosotros es muy importante dar a conocer este evento, que ya llega a su doceava edición, para celebrar la cultura y la identidad entrerriana”.

También participó el presidente municipal, Francisco Pasinatto, quien remarcó la identidad que representa la fiesta para la comunidad:

“Necesitábamos un símbolo que nos identificara como pueblo y elegimos la torta frita como el alimento representativo. Esta fiesta ha ido creciendo cada año, incorporando la participación de artesanos, emprendedores, concursos y una variada grilla artística”.

Una celebración que crece año a año

La Fiesta Provincial de la Torta Frita se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de la zona, destacándose por su espíritu popular y su capacidad de convocar a vecinos de toda la región. Cada edición reúne a miles de personas atraídas por la gastronomía tradicional, la música y las propuestas culturales.

Programación del 20 de diciembre

La jornada contará con diversas actividades pensadas para toda la familia, entre ellas:

Feria de artesanos y emprendedores locales

Amplio patio de comidas

Concurso de la Torta Frita, uno de los momentos más esperados

Música en vivo con destacados artistas regionales

Entre los números confirmados se encuentran Los Laguneros del Chamamé, Los Majestuosos del Chamamé, Ponte a Bailar, Litoral Mitá, Uriel López y Los Raiceritos, entre otros.

La comunidad de Gobernador Mansilla se prepara así para celebrar su fiesta más representativa, que año tras año fortalece la identidad local y proyecta la cultura entrerriana a toda la provincia.