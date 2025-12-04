Fútbol: Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores de Barrio Nebel

El futbolista Gustavo Bou anunció que volverá a calzarse los botines para defender los colores de Defensores de Barrio Nebel de Concordia, en la Copa Entre Ríos 2026.

La Pantera se había retirado de las canchas en abril de este año, para transformarse en el director técnico Nebel, donde ganó el Torneo Apertura de la Liga Concordiense de Fútbol, lo hizo, en su primera experiencia en el banco, tras haber iniciado el Apertura como jugador.

De esta manera, Bou volverá a competir en el equipo de sus amores, como alguna vez lo denominó, y lo hará en la competición organizada por la Federación Entrerriana de Fútbol.