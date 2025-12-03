Acuerdos, reemplazos y movimientos judiciales

Una de las noticias políticas de las últimas horas es el aporte de Rogelio Frigerio para que el presidente Javier Milei tenga la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación, con la incorporación de Francisco Morchio al bloque de La Libertad Avanza.

Por estas horas figura en los titulares de los principales medios nacionales el nombre de este diputado de muy bajo perfil que tiene mandato hasta 2027. Morchio es un ingeniero y productor agropecuario oriundo de Gualeguay, que fue senador departamental durante dos mandatos. En esos años, entre 2015 y 2023, condujo el bloque del PRO en la Cámara Alta y también presidió el partido.

No obstante, el dato que más importa es que es un incondicional de Frigerio, con quien conversó en las últimas horas en una reunión de la que participaron también los electos Alicia Fregonese y Darío Schneider.

En ese encuentro, el gobernador informó a sus legisladores la decisión adoptada, que no fue algo novedoso, sino que fue la materialización de uno de los puntos del acuerdo entre Frigerio y Javier Milei que se hizo de cara a la elección de octubre.

Antes de esos comicios, y al momento de sellar esa alianza, Frigerio acordó que el diputado que entrara por el PRO se iba a integrar a la bancada del PRO (terminó siendo Fregonese), el de la UCR al bloque de la UCR (Darío Schneider) y que Morchio, que venía de antes y era parte del bloque Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto, era una pieza móvil según se lo necesitara.

Ayer a la tarde, a horas de la sesión preparatoria, a los libertarios les faltaba un legislador para desplazar al peronismo de la primera minoría y lo llamaron a Frigerio desde la Casa Rosada para recordarle ese acuerdo.

Encuentro Federal es probable que se desarme, Morchio quedaba libre y Frigerio podía integrarlo al PRO o incluso hacerlo armar un monobloque, pero cumplió con el compromiso asumido y ayer a la tarde el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida en las redes sociales a Morchio y destacó su compromiso y su aporte. Al rato, el propio Milei compartió la publicación y agregó: “Primera minoría confirmada”.

Morchio habló esta mañana con Radio Plaza y dijo: “Todo lo que pueda hacer para perjudicar al kirchnerismo que le hizo mal a la Argentina, lo voy a hacer”. También advirtió que hay cuestiones de forma que no comparte con el gobierno y si se presenta alguna situación lo va a plantear en el seno del bloque.

Hoy juraron Schneider y Fregonese y todavía no se informaron oficialmente los nombres de sus reemplazantes en el gabinete. El que más suena para reemplazar a Schneider es su número 2 en el Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob y éste a su vez sería reemplazado por otro abogado del área, lo que aparece como cuestionamiento también, si es que se concreta. A Fregonese la podría reemplazar Carlos Cuenca, un hombre muy cercano al rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, pero no estaría del todo consensuado.

En la jornada del Congreso de hoy también prestaron juramento Guillermo Michel y Marianela Marclay, del PJ. Ambos llegan desde un peronismo que es noticia más que nada por sus rencillas internas.

El jueves se reunió el Consejo Provincial del partido, se analizaron los pedidos de sanciones y se decidió solamente quitarles los cargos a Carina Domínguez, que era vicepresidenta y apoyó la lista de Héctor Maya; y a Carolina Gaillard, que era vocal y fue candidata por el Frente Grande.

No hubo unanimidad, eran 14 los participantes y la votación salió 10 a 4. Veremos qué pasa más adelante, si siguen su curso otras acciones o si la cuestión quedará acá. Mientras tanto, Domínguez seguirá con su actividad en UPCN, como mano derecha del siempre cuestionado José Ángel Allende y quizás sea la elegida para suceder al eterno dirigente. Gaillard es planta permanente de la Cámara de Diputados de la Nación y volverá a su lugar como empleada legislativa.

Donde hubo novedades también es en el Poder Judicial. Hubo elección de autoridades y fue votado Germán Carlomagno para presidir el Superior Tribunal de Justicia, secundado por Carlos Federico Tepsich como vicepresidente.

Asumirán el 1° de febrero de 2026, cuando comience el año judicial, y tendrán mandato hasta el 31 de diciembre de 2027.

El actual presidente Leonardo Portela tenía intenciones de repetir, también sonaba Tepsich como presidente. Recordemos que es el único vocal designado por el actual gobierno. Y Susana Medina quería “colarse” como vicepresidenta.

Pero, los acuerdos fueron en otro sentido y por unanimidad fue elegido Carlomagno que es uruguayense, tiene 75 años y hace 32 que es vocal del Alto Cuerpo, desde 1993, cuando fue designado en el gobierno de Mario Armando Moine, pero por propuesta del bustismo de su ciudad.

A la reunión de Acuerdo de este martes en la que se adoptaron estas decisiones se llegó con el clima enrarecido y con cierta tensión, derivadas de las investigaciones periodísticas publicadas por ANÁLISIS respecto a la conducta de la vocal Medina.

La doctora Medina será denunciada en los próximos días ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y habrá que ver si los legisladores del oficialismo y de la oposición entienden que existen elementos suficientes para abrirle una instancia de investigación, en función de las denuncias periodísticas que hicimos en los últimos 6 meses, basados, casi en un 85 por ciento, en información cruda y concisa de las propias planillas de la administración del Superior Tribunal de Justicia, tras dos pedidos de acceso a la información pública que en principio comprendió a todos los vocales del Cuerpo y luego se hizo hincapié en el rol de la jueza en cuestión. Acá no hay especulaciones, ni supuestos: es información concreta y contundente. La jueza Medina, entre principios de 2016 y julio de 2025, no estuvo presente en su despacho durante 668 días hábiles. O sea, equivalente a más de tres años judiciales completos. El almanaque judicial tiene entre 218 y 220 días hábiles por año. La mayoría de esas ausencias fue por viajes a Buenos Aires, al interior del país y al exterior. Y solo pudo justificar no más del 30 por ciento de esas ausencias, porque casi siempre solo consignó que se ausentaba por “cuestiones de la vocalía” y por “capacitación”, sin dar mayores explicaciones o consignando cuestiones sin sentido alguno. El encuentro que tuvo con el Papa Francisco, por ejemplo, en las planillas oficiales consignó que había sido por “capacitación”. Y a eso hay que anexarle otro aspecto: casi todos sus viajes a Buenos Aires -insisto, la mayoría de ellos- los hizo con auto oficial, chofer oficial, pago de viáticos a ese chofer, quien debía quedarse de uno a 5 días acompañándola a no más de 10 cuadras de distancia y estar al servicio de ella todo el tiempo.

Todas estas cuestiones no hicieron más que conspirar contra el trabajo de la Sala Laboral del STJ, donde la morosidad con los expedientes, de parte de Susana Medina de Rizzo y del flamante presidente designado, Germán Carlomagno, son muy altas. Y no debe ser así. Son los sueldos más altos del Estado, tienen toda una estructura a su servicio -con numerosos empleados jerarquizados, relatores que le hacen las resoluciones, choferes y cadetes- y solo deben cumplir con la tarea asignada.

La jueza Medina, de prosperar la apertura de causa en Diputados, tendrá oportunidad de defenderse, tal como lo hicieron sus colegas Claudia Mizawak o Gisela Schumacher. Así funcionan los mecanismos de la democracia. Y este sistema implica libertad de expresión también. Acá no hubo ensañamiento hacia una jueza (como han intentado instalar algunos hombres de la propia justicia o ciertos sectores jurídicos); hubo información pública que se puso a consideración de lectores, oyentes y televidentes, después de analizarse el rol de cada uno de los vocales del Superior Tribunal de Justicia. Y de allí surgieron las vergonzosas estadísticas de Susana Medina de Rizzo. Solo se debe hacer cargo de lo que hizo y de lo que no hizo. Si no está de acuerdo, tiene oportunidad de defenderse o de dar un paso al costado y jubilarse. Estamos en una provincia en crisis; en un país en crisis. Y no hay margen para los que se siguen aprovechando de situaciones de privilegio que no corresponden.

(*) Editorial compartida en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) del miércoles 3 de diciembre de 2025.