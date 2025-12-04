Se presentará el libro "Imágenes en disputa", en el marco de la Semana del Día del Trabajo Social

En el marco de las actividades previstas por la Semana del Día del Trabajo Social, el próximo martes 9 de diciembre a las 18 se realizará la presentación del libro "Imágenes en disputa. Trabajo social y su cuestión identitaria", una obra dirigida por Carmen Lera y María Florencia Serra, con autoría de María del Carmen Ludi, Susana Bugdhal, Yamina Joannas e Ivón Frank. La actividad se llevará a cabo en modalidad híbrida en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en el Aula 10 ubicada en Almte. Guillermo Brown 54, en Paraná, y simultáneamente a través de la plataforma Google Meet. El encuentro tiene como propósito central abrir un espacio de intercambio para exponer las identidades del campo profesional y los debates que atraviesan su práctica.

La presentación es organizada por la Coordinación de Trabajo Social de la Facultad, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Entre Ríos y la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner), con la invitación del Centro de Estudiantes de la FTS. Desde estas instituciones señalaron que el libro llega en un momento propicio para revisar discusiones históricas del campo, sobre todo las relacionadas con la construcción identitaria del Trabajo Social, sus tensiones internas y sus transformaciones. La actividad prevé comentarios de las especialistas Carina Carmody y Norma Daolio.

A lo largo de sus capítulos, el libro recupera la dificultad para definir de forma única qué es el Trabajo Social. Las autoras revisan distintas posturas que intentaron responder a esa pregunta. En lugar de sostener definiciones encasilladas, la propuesta se orienta a interrogar qué viene siendo el Trabajo Social.

Durante la presentación, el diálogo será moderado por estudiantes del Centro de Estudiantes de la FTS. Para los organizadores, la modalidad híbrida permitirá que estudiantes, profesionales y público interesado de distintos puntos de la provincia y el país puedan sumarse a la actividad. Para unirse, el código de la conferencia virtual será este: pkn-dcii-jjh

Actividad gratuita y abierta a todo público.