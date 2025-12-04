Viva el amor: se casaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La pareja dio el esperado “sí“ en el Registro Civil y se prepara para su megaboda en Córdoba.

El actor Nicolás Cabré y su pareja, Rocío Pardo, dieron el tan esperado “sí” y se casaron por civil en una ceremonia íntima que se celebró el miércoles, rodeados de sus seres queridos y la hija que él tiene con Eugenia “China” Suáres, Rufina.

Con una publicación replicada en ambas cuentas de Instagram, la pareja mostró un vistazo de lo que fue su tan esperada unión y el momento exacto en el cual ambos dieron el "sí". También, cuando fueron recibidos por sus allegados en la puerta del Registro Civil.

Tal y como adelantó la Agencia Noticias Argentinas, Rufina cobraría un importante rol en la boda de su padre, ya que será quien acompañe a Cabré en el altar y esté a su lado en el momento más importante de la ceremonia.

La novia Rocío Pardo eligió un conjunto sastrero color blanco para su gran día, mientras que el actor lució un total white de camisa y pantalón de lino y Rufina lució un vestido blanco juvenil.

Esta unión es tan solo el primer paso para el gran festejo que Pardo y Cabré tienen preparado en Córdoba este viernes: una megaboda en una estancia exclusiva en la zona del Valle de Punilla.

Fuente: Noticias Argentinas.