Allanamiento y un detenido por el homicidio del hombre hallado en la orilla del río Paraná en Bajada Grande

En el marco de la investigación por el asesinato de Gustavo Gabriel González, La División Homicidios (Dirección Investigaciones) de la Policía provincial detuvo este miércoles al principal sospechoso del crimen cuya investigación está a cargo del fiscal de la Unidad de Delitos Complejos Laureano Dato.

Se informó a ANÁLISIS que se trata de Hugo Eduardo Enríquez, de 37 años. Su vivienda ubicada en calle Baxada del Paraná y Cortada C, en Bajada Grande, fue allanada por los uniformados, que secuestraron elementos de interés para la causa. El personal de la Policía Científica trabajó en el lugar en el levantamiento de rastros.

Se dispuso que Enríquez sea examinado por el medico policial y forense, y luego quedó alojado en la Aclaidía de Tribuales, a la espera de la imputación formal.

Se supo que la víctima había recibido al menos una herida de arma blanca en el pecho aunque tenía varios cortes más, y que el cuerpo se encontraba al menos desde hacía dos días sin vida en el agua.