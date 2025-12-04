Tres varietés de clowns se presentan en diciembre en Viernes de Escénicas

El Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral desarrollará durante diciembre una nueva edición de su ciclo Viernes de Escénicas, que este mes estará dedicado a tres propuestas de varieté de clowns. Las funciones se llevarán a cabo entre el viernes 5 y el viernes 12, únicamente los días viernes y sábado, en la sala ubicada en 9 de Julio 2150.

La primera de las propuestas será Maníacos, que se presentará el viernes 5 a las 21. La obra reúne a Ricardo Martínez en el personaje de Pili Pdf, Ester Siufe como Azucena, Melina Bernucci como La Chona, César Soria como La Tati, Diamela Pérez Cornú como Peloncha y Máximo Zárate como Marceliño. La dirección está a cargo de Francisco Dalmasso, con asistencia de dirección y producción de Ricardo Martínez, Camila Coria y Luciana Kees. La utilería y el vestuario fueron realizados por alumnos y alumnas de Trip Teatro, y el diseño de luces es de Diego López. La fotografía es de Gustavo Arrellaga y la edición y montaje a Antonella Dalese. La función tiene una duración de 55 minutos.

El ciclo continuará el sábado 6 a las 20 con Cursilerías, una varieté que reúne a Rocío Rivas como Casoria, Madelaine Tomatis como Pacha, Sabina Aragón como Mostazón, Andrea Sumo como La Barrientos, Sune Nara Ayla Flores como Podrina, Joel Tersaghi como Betito, Marta Coutaz como Morochona y Susana Cabello como Mambruna. La dirección de esta propuesta está a cargo de Camila Coria, con asistencia de dirección y producción de Ricardo Martínez, Luciana Kees y la propia Coria. Al igual que en las otras funciones, la utilería y el vestuario fueron realizados por alumnos y alumnas de Trip Teatro, el diseño de planta de luces es obra de Diego López y el registro fotográfico corresponde a Gustavo Arrellaga, mientras que la edición y montaje están a cargo de Antonella Dalese. La obra también tiene una duración de 55 minutos.

La programación cerrará con Acuáticos, que tendrá dos funciones. La primera será el sábado 6 a las 21:30 y la segunda el viernes 12 a las 21. En escena estarán José Luis Seguro como Trinity, Laura Correa como La Galponera, Martín Valli como Edimburgo, Luz Dorado como La Trueque, Joel Núñez como Liliano, Francisco Araujo como Todo Bardo, Camila Roveda como Inestable y Angélica Maidana como Traviata. La dirección nuevamente estará a cargo de Francisco Dalmasso, con asistencia de dirección y producción de Luz Dorado y Luciana Kees. El vestuario y la utilería fueron realizados por alumnos y alumnas de Trip Teatro, el diseño de luces es de Diego López, la fotografía a Gustavo Arrellaga y la edición y montaje a Antonella Dalese. La función, como las anteriores, tendrá una duración de 55 minutos.

Desde el Foro Cultural UNL señalaron que el ciclo busca sostener un espacio de circulación para producciones escénicas vinculadas al humor físico y al lenguaje clownesco, con propuestas breves, dinámicas y creadas por grupos de artistas de la región.

Las entradas tendrán un valor de $12.000 para el público general y $10.000 para jubilados, estudiantes y docentes.