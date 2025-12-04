Paranoia Cine Club proyecta una película en su penúltima función del año

Paranoia Cine Club realizará este domingo 7 de diciembre una nueva proyección en el espacio El Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges. La función comenzará a las 20, y forma parte de la programación habitual del grupo, que busca acercar al público películas clásicas. En esta ocasión, el cineclub eligió exhibir Blade Runner, el policial futurista dirigido por Ridley Scott, que marcó un antes y un después dentro del cine de ciencia ficción.

Según informaron desde la organización, la actividad corresponde a la penúltima función del ciclo. La película comenzará puntualmente a las 20:15, aunque el espacio abrirá desde las 20 para el ingreso y la preparación de la sala. Además, se invita al público a quedarse después de la proyección para participar en las distintas actividades previstas para la noche, que se desarrollarán en el mismo espacio cultural.

La propuesta incluye un dress code temático, aunque no es obligatorio. El cineclub sugiere asistir con prendas en tonos azules oscuros para acompañar la ambientación de la jornada. Quienes elijan sumarse a esta consigna podrán participar en los sorteos que se realizarán durante la noche.

Blade Runner es una producción estrenada en 1982, dirigida por Ridley Scott sobre un guion de Hampton Fancher y David Peoples. Está protagonizada por Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young y Edward James Olmos, y adapta la novela de Philip K. Dick titulada ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ambientada en una versión distópica de Los Ángeles en 2019, narra la historia de los replicantes, unos seres bioingenierizados diseñados para trabajar en colonias espaciales.

Como es habitual, el espacio acompañará toda la noche con gran variedad de bebidas y comidas.

El costo se la entrada será se $2.000.