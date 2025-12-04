Abrieron las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de las Escuelas Municipales de Danza y Circo Larrisa

Ambos espacios de formación artística reciben estudiantes desde los 5 años -cumplidos antes del 30 de junio de 2026- para participar de las clases y talleres gratuitos. La inscripción es sencilla y puede realizarse presencialmente en la escuela o de manera digital.

La oferta educativa de la Escuela Municipal de Danza se plantea a partir de tres (3) trayectorias: talleres de libre expresión para las infancias, adultos y la Formación Artística Básica (FAB). Esta última propuesta está destinada a personas desde los 12 años, tiene una duración de tres años con cuatro materias por nivel y cuenta con una certificación única en la provincia en materia de formación en danza.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, habló de la importancia de estas políticas públicas de formación artística gratuitas y accesibles en la ciudad. "Paraná cuenta con dos instituciones que forman a generaciones enteras, acompañan vocaciones y fortalecen el derecho a crear. Es fundamental garantizar la continuidad de estas escuelas para que más gurises, jóvenes y adultos encuentren un espacio donde aprender y expresarse", afirmó. A su vez, destacó la importancia del ciclo lectivo 2026 en Circo. "La Escuela cumple 20 años de trabajo ininterrumpido. Dos décadas de impulso creativo y formación comunitaria".

La coordinadora general de la Escuela Municipal de Danza, María Eugenia Brown, habló acerca de las expectativas en la antesala de un nuevo período de inscripción. "Estamos en vísperas de seguir creciendo, de que siga creciendo la matrícula, la Escuela cuenta con talleres infantiles, con talleres para jóvenes adultos y el taller de teatro. Y cuenta con una Formación Artística Básica", sostuvo.

Acto seguido, la coordinadora de la Escuela Municipal de Circo Larrisa, María José Pacayut, se refirió a la modalidad de inscripción que se habilita a partir del mes en curso. Al respecto, mencionó: “Durante diciembre vamos a estar recibiendo a los interesados de manera presencial, en el Centro Cultural Gloria Montoya, de lunes a jueves de 16:30 a 18:30. Y en forma online a través de las redes sociales y en formularios de Google”.

La propuesta de la Escuela Municipal de Danza

Infancias:

-Taller inicial: 5 años (cumplidos antes del 30 de junio de 2026)

-Taller danza infantil I: 6 y 7 años

-Taller danza infantil II: 8 y 9 años

-Taller danza infantil III: 10 y 11 años

Jóvenes y adultos: (a partir de los 16 años)

-Taller de Danza Clásica

-Taller de Danza Contemporánea

-Taller de Danza folklórica y popular Argentina

-Taller de Teatro

Formación Artística Básica (FAB):

El ciclo de inscripción es correlativo a la continuidad de la práctica. Son tres (3) ciclos cursados a partir de los 12 años de edad.

1° año: Danza Clásica I, Danza Contemporánea I, Danza Folklórica y Popular Argentina I, Música Aplicada a la Danza.

2° año: Danza Clásica II, Danza Contemporánea II, Danza Folklórica y Popular Argentina II, La expresión como herramienta para la comunicación.

3° año: Danza Clásica III, Danza Contemporánea III, Danza Folklórica y Popular Argentina III, Laboratorio de exploración y creación de propuestas escénicas.

La Escuela Municipal de Circo ofrece una trayectoria en la que los distintos lenguajes de la disciplina circense se abordan desde los 5 años, a través de instancias graduales diseñadas para cada edad y nivel de conocimiento.

Infancias:

-Semillero: desde los 5 años (cumplidos antes del 30 de junio de 2026)

-Germinador: De 6 y 7 años

-Integral: De 8 a 11 años

Adolescentes: de 12 a 15 años

Jóvenes y adultos: de 16 años en adelante

Sobre las inscripciones

La inscripción se pueden realizar online a través de los siguientes formularios:

Escuela Municipal de Danza clic aquí

Escuela Municipal de Circo clic aquí

En caso de realizar la inscripción digital se debe descargar la planilla de salud y presentarla físicamente en la Escuela correspondiente, junto a la fotocopia del DNI (frente y dorso).

Ficha de Salud - Escuela Municipal de Danza clic aquí

Ficha de Salud - Escuela Municipal de Circo clic aquí

Además, la inscripción se puede realizar de manera presencial en la Escuela Municipal de Danza (25 de junio 54) de lunes a viernes de 9 a 12, o bien en la Escuela Municipal de Circo Larrisa (Centro Cultural Gloria Montoya | Melvin Jones 861) lunes a jueves de 16:30 a 18:30.