Tigre pretende extender el préstamo del entrerriano Jabes Saralegui

El mediocampista ramirense tuvo un destacado año en el Matador con 3 goles y 4 asistencias en 33 partidos.

Tigre tiene la intención de retener al entrerriano Jabes Saralegui para la próxima temporada del fútbol argentino. El mediocampista de 22 años tuvo una destacada labor desde que llegó en enero último q préstamo al Matador de Victoria, pero debe volver a Boca Juniors, club dueño de su pase, en 2026.

Saralegui se convirtió en una pieza clave del conjunto de Diego Dabove que alcanzó los Playoffs en ambos torneos (cayó ante San Lorenzo en los octavos de final del Apertura, mientras que perdió ante Racing en los cuartos del Clausura). En total, disputó 33 de los 38 partidos del Matador, completó 2381 minutos, anotó tres goles y repartió 4 asistencias.

Tiempo atrás, Dabove no escatimó en elogios para el zurdo: “Para nosotros es muy importante. El post Boca siempre es difícil y su primer torneo fue bueno. Ahora no es un jugador de banda, se desempeña por el interior, a veces de mediapunta. Tiene gol y pase gol. Por eso intentamos rodearlo de la mejor manera”.

El nacido en General Ramírez, Entre Ríos, debutó en el Xeneize el 28 de julio de 2024, cuando su equipo era entrenado por Diego Martínez e igualó sin goles ante Instituto en Córdoba. Luego, disputó 42 partidos (metió 1 gol) y fue cedido al club de Victoria. Ahora, su regreso dependerá de Claudio Úbeda, entrenador azul y oro, y de Juan Román Riquelme, presidente de la institución, publica TyC Sports.