El gobierno de Entre Ríos confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales

El 20 dde diciembre se abonará el aguinaldo a los estatales entrerrianos.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública se abonará el próximo 20 de diciembre, según informó el gobierno provincial.

De acuerdo a lo comunicado, el Sueldo Anual Complementario se acreditará el sábado 20, de modo que todos los activos y pasivos de la administración pública contarán con él antes de las fiestas navideñas y de fin de año.

El gobernador Rogelio Frigerio había ratificado a comienzos de semana que el Sueldo Anual Complementario (SAC) sería pagado “en tiempo y forma”, aunque no había brindado un cronograma detallado para la segunda cuota del aguinaldo. Estas fechas se confirmaron oficialmente desde el Ejecutivo provincial este jueves.

Cronograma de pagos

Mientras tanto, continúa el calendario de liquidación de haberes de noviembre a trabajadores activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos.

Este jueves 4 se depositan sueldos desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos. Este viernes 5 lo recibirán quienes cobran desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos. Y el cronograma finaliza el martes 9 (con acreditación el sábado 6) para salarios superiores a 1.930.001 pesos