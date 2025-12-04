Estefanía Rojas presenta su muestra en el Antiguo Mercado de Gualeguaychú

La artista Estefanía Rojas presentará una muestra de sus obras en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal de Gualeguaychú, específicamente en el patio interno del bar Finn Mc Cool, Iris House. La propuesta fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Cultura y el espacio cultural ubicado en Chalup y Bolívar, con el objetivo de ofrecer a la comunidad un acercamiento al trabajo de la artista. La exposición podrá visitarse del 6 al 21 de diciembre.

La iniciativa se enmarca en las acciones que la Dirección de Cultura viene impulsando junto al Antiguo Mercado y Vieja Terminal para visibilizar el trabajo de artistas locales y regionales. Según informaron desde el área, el ciclo pretende fortalecer la circulación de obras y ampliar los espacios disponibles para la exhibición.

En relación con su trabajo, Estefanía Rojas destacó que su camino en el arte está vinculado a la docencia y a la reflexión pedagógica. Señaló que, si bien su producción personal es más reservada, su vida estuvo siempre atravesada por la enseñanza y la investigación en artes visuales. Es Profesora de EGB 1 y 2 y Profesora de Artes Visuales, formación que complementó con estudios de posgrado como la Especialización Docente de Nivel Superior en Artes y Educación en el Instituto Tobar García, de Concepción del Uruguay, y un Postítulo en Recursos y Mediaciones Artísticas para la Enseñanza en la Universidad Nacional de las Artes. También informó que se encuentra próxima a finalizar la Licenciatura en Artes en la Universidad Nacional de San Martín.

En cuanto a los aspectos formales de su obra, Rojas explicó que se interesa especialmente por la experimentación con técnicas mixtas, con el collage como punto de partida. Trabaja con telas, papeles y diversos materiales que generan texturas táctiles y visuales, exploración que complementa con el uso de tiza pastel y óleos en barra.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 17 a 22; y los sábados y domingos de 10 a 13 y de 17 a 22. El acceso será por el patio interno del Antiguo Mercado y Vieja Terminal, con ingreso por las calles Chalup y Bolívar.