Básquet asociativo: Recreativo y Talleres se instalaron en semis

Recreativo dejó en el camino a Unión de Crespo y se instaló en las semifinales del Torneo Clausura de la APB.

El Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet cuenta con dos semifinalistas más, los que se conocieron en la noche de este miércoles: Recreativo y Talleres. En tanto que Sionista le ganó a Estudiantes y empató la llave de cuartos de final que se resolverá en un tercer y decisivo encuentro.

Recreativo clasificó tras ganarle en Crespo a Unión y barrer 2 a 0 la llave de cuartos de final. El Bochas superó en un partido electrizante al Cervecero por 85 a 80 en tiempo suplementario, luego de igualar el encuentro en 75.

Por su parte, Talleres no dejó escapar la chance, se hizo fuerte en su casa y superó a Olimpia. Fue por 86 a 75 para cerrar la serie 2 a 0, consigna Paraná Deportes.

Por su parte, Sionista corrigió el rumbo, le ganó a Estudiantes en el Parque Urquiza y quedó 1 a 1 en el emparejamiento. El Centro ganó de visitante por 83 a 79 y así este mano a mano tendrá un tercer y último encuentro.