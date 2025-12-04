La cantante Tini Stoessel compartió un carretel con imágenes de sus días en Miami, rodeada de amigos y acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.

La estrella argentina dio una pequeña señal de lo que está cocinando en Miami: en una de las imágenes, fue vista saliendo de su trailer de maquillaje. Esto confirma lo que todos sospechan: un nuevo videoclip está en camino.

También, compartió significantes momentos en familia, como la celebración del cumpleaños de su padre Alejandro Stoessel, el pasado 26 de noviembre.

La pareja convive en una lujosa mansión ubicada en Miami Shores, una zona residencial de Miami-Dade, y su valor se reportó cercano a los 3.7 millones de dólares.

El romántico gesto de Rodrigo de Paul

Tini también compartió una imagen de un regalo que le dejó el futbolista en la mansión que comparten. La pareja atraviesa un gran momento en su relación, con rumores de casamiento en puerta.

Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul“Porque mis días con vos son más lindos! Gracias. Te amo”, indicaba el mensaje escrito de puño y letra que le habría dejado su pareja, Rodrigo de Paul, acompañado de una rosa roja.

Fuente: Noticias Argentinas.