El gobierno informó la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas

En la noche de este miércoles, el Gobierno confirmó la cúpula de las Fuerzas Armadas. Luego de la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa, se informaron los cambios a través de las redes sociales.

Según indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el nuevo Jefe del Ejército será el general de División Oscar Santiago Zarich, por recomendación del flamante ministro al Presidente. Además, el Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare es el nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto. En tanto, el Vicealmirante Juan Carlos Romay fue designado Jefe de la Armada y se ratificó al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea.