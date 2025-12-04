Tomás de Rocamora arrancó con derrota el Cuadrangular de la Liga Femenina de Básquet

Tomás de Rocamora perdió por 79 a 71 frente a Berazategui, en el marco de la primera jornada del Cuadrangular de la Liga Femenina de Básquet que se disputa en Bella Vista. En el otro pleito del día, El Talar hizo lo propio con el Biguá, fue por 91 a 58.

En primer término, Las de Gonzalo Gómez aprovecharon las ausencias de Martina Schunk y Antonella González para imponerse gracias al goleo de Sofía Acevedo (24 más 8 rebotes) y las tareas de Luz Andújar (11+8), Camila Lignac (11+4+3 asistencias) y Florencia Galbán (17+5).

En tanto que Paula Santini fue la más valorada en el Rojo, con 17 puntos y ocho recobres, secundada por Nerea Schmidt (11+14) y la juvenil Santina Cherot (15).

El partido pareció quebrarse en los primeros minutos del segundo cuarto, cuando Beraza anotó un parcial de 15-0 para ponerse 40-25. Si algo caracteriza a Rocamora es su espíritu inclaudicable. No solo redujo las cifras, sino que se quedó cerca hasta el cierre, apoyado en su gran efectividad en triples. Andujar, Lignac y Vilches anotaron para quedarse con la victoria.

El otro partido

En el segundo turno, El Talar tuvo que trabajar con la defensa perimetral, luego de un inicio desfavorable. Rocío Bereilh fue desequilibrante con sus rompimientos y tiros de tres puntos en se lapso positivo para la visita. Esa remontada vino con la segunda unidad y generó recuperos con anotaciones en bandeja.

Luna Cao, la más valorada con 17+11, Alessia Reale, Agustina Marín y Angelina Giacone fueron positivas para poder dar vuelta el trámite y el resultado, cerrando +14 los primeros 20. En la segunda mitad, la brecha se agrandando, confirmando defensa y rápidas anotaciones.

Además de Cao, Giacone (15), Reale (13) y Marín (11) compartieron doble dígito. En El Biguá, además de Bereihl (19), Charo Lértora (10) y Agustina Jourdehuil (9+10) fueron las destacadas.