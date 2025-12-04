Reforma previsional: “Hay un 80% del proyecto ya muy claro”, afirmó Bagnat

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, habló del trabajo que se viene desarrollando respecto del proyecto de reforma del sistema previsional provincial.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat sostuvo que “se viene trabajando desde hace bastante tiempo monitoreando muchas de las variables que hacen a la salud del sistema, viendo cómo evoluciona cada una, cómo se han ido afectando por los nuevos jubilados, por los nuevos jubilados que van a venir, por el tipo de liquidaciones que hacemos, por este sistema nuevo que es vivir sin inflación, en comparación con una liquidación que estaba acostumbrada a paritarias anualizadas del 200%”.

Respecto del tratamiento de un proyecto de reforma, indicó que “de momento, es una decisión que toma el gobernador y que me excede y tiene que ver con tener primero un proyecto terminado, el cual está en evolución en este momento, se está trabajando y sería irresponsable de mi parte decir los tiempos para presentarlo o tratarlo”. “Sí es cierto que están madurando una serie de medidas, hay que tomarlas con mucho cuidado, muy estudiadas y con una proyección actuarial y un conocimiento muy detallado porque lo que ha pasado históricamente es que no se han tomado decisiones y cuando se tomaron eran muy poco proyectables, poco realistas. Se está trabajando intensamente, se ha redoblado los esfuerzos en las últimas semanas y todo indicaría que estamos cerca de empezar a poder adelantar o mostrar por dónde va a ir la cosa”, aclaró.

De todos modos, consideró que “hay un 80% ya muy claro, sabemos cuáles son los pilares que más han sido erosionados y que hay que defender, insistimos con el 82% que es un estándar que no existe en ningún lado, porque el 82 del bruto como liquida Entre Ríos no existe y ese es el gran punto. En función de defender ese tipo de liquidación del haber inicial, hay que protegerlo y ver por qué lado se desgasta más, por qué lado se desvirtúa, porque es la línea que hay que defender. En función de eso hay otros temas como la movilidad, las edades, la descentralización del Estado entrerriano, esa autonomía que tienen la gran mayoría de los escalafones, y hay que armonizar montones de leyes y resoluciones”.

Como ejemplo, mencionó: “En estos dos años he tenido que emitir más de 200 resoluciones que siguen reglamentando una ley que ya tenía 30 años, o sea que la implementación de las leyes es donde hay que poner el foco, porque un artículo de una ley puede estar muy bien redactado, pero después hay que testearlo con la justicia, con los beneficiarios, y esa evolución es la que estamos previendo y analizando, haciendo simulacros para no ser improvisados y que no pase lo que ha pasado históricamente. Es un arduo trabajo el que se está haciendo”.

“Nos estamos preparando de forma que, si nos dicen que mañana hay que salir a jugar, se sale mañana”, resumió Bagnat, y puntualizó que “se trabaja sobre cuatro o cinco medidas importantes, que tienen que ver con el haber inicial, la movilidad, las edades, pero después puede haber 15 medidas que son más finas, que tienen que ver con cuestiones específicas”.

Sobre el diálogo con legisladores de la oposición y los gremios, sostuvo: “Tengo mucho diálogo constante con sindicalistas, de todos los sectores sindicales, con muchos referentes de organismos; tengo muchas charlas en off con el legislador político que quiera venir, siempre mostrando, explicando y haciendo docencia que es lo que más estaba haciendo falta. No he recibido en estos dos años una propuesta de alguien, nunca escuché una medida, siempre se habla en general, pero estoy siempre a disposición. No hubo contacto puntualmente en estos días de algún legislador de la oposición, sí hay mucho interés de los legisladores del oficialismo y hay muchas reuniones programadas para los próximos días. De hecho, el martes próximo la Intersindical hace una reunión y me ha convocado para conocer detalles y con gusto voy para explicar un poco todo”.

“Las medidas tienen que ver con los grandes problemas o desafíos que tiene el sistema y después de estos dos años de haber explicado tanto, nadie se sorprendió ni se va a sorprender porque es más bien lo obvio que hacía falta ponerlo en un papel para poder defenderlo”, explicitó.

En otro orden, explicó que el retroactivo no se paga todo junto “porque estamos en déficit y a toda esa plata todos los meses hay que salir a buscarla y conseguirla, y hemos hecho el esfuerzo con todo lo de Anses y con muchísima auditoría para que ese dinero sea el que corresponde y se va pagando en función de la disponibilidad. Estamos todos con un plan de pago que fue autorizado por la justicia en función de la disponibilidad que hemos tenido, pero podemos decir orgullosamente que se está cumpliendo y se ha cumplido siempre el cronograma, que se han trasladado absolutamente todos los incrementos; cuando asumimos había más de 70 incrementos pendientes de trasladar con una inflación en ese momento del 200%. Es decir que se ha hecho un esfuerzo muy muy grande por lograr que el sistema llegue de la forma en que está llegando. Se está cumpliendo y ha costado mucho, y no es una pavada hablar de déficit porque todos los meses tenemos que salir a buscar 30.000 millones de pesos y justificar”.

“Nuestra principal preocupación es la calidad de vida de los jubilados y hemos sostenido absolutamente todos los compromisos y honrado todas las leyes, pero hay que ser conscientes de que se está y se seguirá estando en una situación muy delicada, que es un sistema deficitario y que les cuesta mucho a todos los entrerrianos mantenerlo. Por eso hay que estar muy orgullosos de todo lo que se ha hecho”, concluyó.