El paranaense Roberto Ayala y la lista del Mundial: “Difícilmente se pueda meter uno al final”

En la previa del sorteo del próximo Mundial 2026, el paranaense Roberto Fabián Ayala aseguró que la lista para la Copa del Mundo saldrá "seguramente de aquellos que han estado" en esta parte del ciclo de Lionel Scaloni y expresó su malestar ante la incertidumbre sobre la Finalissima contra España.

El Ratón fue consultado sobre la expectativa a pocos meses de la cita mundialista: "Siento que siempre hay un poco más para dar y no vivir tanto del pasado. Para algunos va a ser el segundo Mundial, para otros, sumar uno más. Siempre necesitás de la experiencia. Lo que deseamos de acá al final de temporada es que no haya lesiones, que puedan estar en excelentes condiciones para presentar un buen equipo".

En ese sentido, se refirió también a Lionel Messi, capitán y máximo símbolo del equipo. "Él quiere estar bien. Lo demuestra en cada entrenamiento cuando está con nosotros. Es sincero, sabe. Se conoce. Dependerá de él. Podrá trabajar en la parte física y dependerá de él. Ya sabemos lo que piensa nuestro entrenador", afirmó en una entrevista con ESPN.

A su vez, Ayala dejó en claro cuál es la postura del entrenador para el armado de la lista de futbolistas para la Copa del Mundo: "Va a salir seguramente de aquellos que han estado. Difícilmente se pueda meter uno al final. Es por rendimiento, habrá terminado un semestre espectacular... La idea pasa por ahí, sacarlo del grueso que viene trabajando y ha estado con nosotros, que sabe lo que busca el entrenador".

Además, manifestó que no tienen en mente citar a futbolistas que jueguen en Europa exclusivamente y puso como ejemplo a Leandro Paredes, capitán de Boca que se ilusiona con coronarse en el Clausura. "Al final es cómo juega, cómo está. El entrenador lo dijo: si ve que están para jugar, los va a citar. No porque estén en el fútbol europeo van a venir sí o sí. Nos alegra el presente de Leandro, deseamos que siga así", afirmó.

Por otra parte, Ayala expresó cierto malestar interno ante la incertidumbre sobre la Finalissima contra España. El ansiado duelo entre campeones continentales se jugaría en marzo en Doha, Qatar, pero aún no está confirmado que vaya a disputarse.

"No hay nada confirmado. Estamos esperando qué puede suceder con ese partido. Podría ser esa la sede, pero a confirmar. Siempre un partido tan importante, tan cercano, nunca sabés cómo lo podés tomar, cómo puede venir. Faltando tanto para el Mundial, se tendría que haber hecho antes. No encontraron el momento y ha salido esta fecha. Para nosotros, en cuanto organización, no está bueno. Si hay que jugarlo, se jugará", aseguró el Ratón.

"Sabés que te jugás algo importante. Es una estrella más. Yo digo que había tiempo para organizarlo antes, sin tanta prisa y previo a una cita tan importante como un Mundial. Quieras o no, está en la cabeza y juega. A la planificación la rompe un poquito, te saca. Está así el calendario. Veremos qué pasará", sentenció.