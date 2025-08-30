Peñarol empató, pero le alcanzó para estirar su ventaja

Este sábado se disputó la cuarta fecha del Torneo Clausura en la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. En ese marco, Sportivo Urquiza quedó libre y le dejó la chance a Peñarol de escaparse en la cima. Esto se debe a que la V Azulada llegó como la única escolta del Tricolor, ya que tiene siete unidades, a dos de su clásico rival.

Ante esta oportunidad, Peñarol no la tenía fácil. Debía visitar a Palermo en el estadio Alberto Taleb, lugar en el que finalmente no pudo ganar. Fue empate 1-1 en un partido que comenzó perdiendo por el tanto de Claudio Gómez. En el complemento, Joaquín Fernández anotó para el Tricolor que así se llevó un punto y llegó a 10 en la tabla. El Sangre y Luto, por su parte, tiene cinco unidades.

De todas formas, la fecha les sonrió a los líderes, que vieron las derrotas de Atlético Paraná y Neuquen. El Gato cayó por 3-2 ante Camioneros y el Pingüino perdió por 1-0 ante Don Bosco, ambos como locales. De esta forma, quedaron con seis puntos por detrás de Sportivo -que quedó libre- y Patronato, que volvió a jugar en esta fecha y goleó a Instituto por 4-0.

También con seis puntos -como Paraná, Neuquen y Camioneros- está Belgrano, que venció a Oro Verde por 1-0 y sumó su primer triunfo del torneo, aunque marcha invicto.

En los partidos restantes, Universitario superó a Los Toritos por 2-1 y Argentino Juniors derrotó a San Benito por 1-0, con lo que se alejan del fondo de la tabla.

Fixture | Copa de la Liga | Fecha 4

Sábado 30/8:

Palermo 1-1 Peñarol.

Neuquen 0-1 Don Bosco.

Instituto 0-4 Patronato.

Atlético Paraná 2-3 Camioneros.

Belgrano 1-0 Oro Verde.

Los Toritos 1-2 Universitario.

Argentino 1-0 San Benito.

Libre: Sportivo Urquiza.



Posiciones | Torneo Clausura | Copa de la Liga

1°) Peñarol: 10 puntos.

2°) Patronato: 7.

3°) Sportivo Urquiza: 7.

4°) Belgrano: 6.

5°) Neuquen: 6.

6°) Atlético Paraná: 6.

7°) Camioneros: 6.

8°) Palermo: 5.

9°) Instituto: 4.

10°) Argentino Juniors: 4.

11°) Universitario: 4.

12°) Don Bosco: 4.

13°) Oro Verde: 3.

14°) San Benito: 3.

15°) Toritos de Chiclana: 1.