Peñarol visita a Palermo: se juega la cuarta fecha de la Copa de la Liga

Este sábado habrá acción correspondiente al Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Se jugará íntegramente la cuarta fecha del certamen, jornada en la que le toca quedar libre a Sportivo Urquiza. La V Azulada, escolta de Peñarol con siete unidades, deberá esperar a la quinta fecha para volver a la acción.

El líder, por su parte, visitará a Palermo que actualmente está séptimo con cuatro puntos. Un nuevo triunfo le permitiría al equipo de Barrio Pirola agrandar su distancia respecto al segundo, actualmente establecida en dos puntos. Este partido y todos los de esta jornada comenzarán a las 15.30.

Los que pretenden recortar distancias son Neuquen y Atlético Paraná, tercero y cuarto con seis unidades. El Pingüino recibirá a Don Bosco; mientras que el Gato será local de Camioneros, ambos encuentros difíciles para los elencos mejor ubicados en la tabla de posiciones.

El que volverá a la acción será Patronato. Luego de quedar libre en la tercera fecha se ubica quinto en la tabla con cuatro puntos, misma cantidad que acumula su rival de esta tarde: Instituto.

En esta jornada también se enfrentarán Belgrano y Oro Verde, que suman la misma cantidad de puntos (tres), pero el Mondonguero está invicto; Los Toritos recibirá a Universitario y Argentino Juniors será local de San Benito.

Fixture | Copa de la Liga | Fecha 4

Sábado 30/8 - Desde las 15.30:

Palermo - Peñarol.

Neuquen - Don Bosco.

Instituto - Patronato.

Atlético Paraná - Camioneros.

Belgrano - Oro Verde.

Los Toritos - Universitario.

Argentino - San Benito.

Libre: Sportivo Urquiza.