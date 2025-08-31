Por el mal tiempo, suspendieron la actividad de la Copa de la Liga femenina

La actividad del domingo se suspendió como consecuencia de la tormenta.

Como consecuencia del mal tiempo que azotó a la capital entrerriana, las autoridades de la Liga Paranaense de Fútbol decidieron suspender toda la actividad prevista para este fin de semana. Esto incluye el desarrollo de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol femenino, que debía disputarse íntegramente en esta jornada.

El inicio de la actividad estaba previsto para las 10 de la mañana con el duelo entre San Rafael y San Benito de Paraná; mientras que el cierre se daría a partir de las 16 con dos encuentros: Don Bosco - Belgrano y Academia Crack - Escuelas River. Sin embargo, las condiciones del tiempo impidieron la actividad.

Los juegos de esta fecha estaban previstos para siete sedes diferentes: San Benito, Toritos, Don Bosco, Universitario, Leguan, San Rafael y Arenas tenían previsto recibir la actividad.

Con la obligación de reprogramar la jornada, los duelos previstos para esta fecha eran los siguientes:San Rafael - San Benito (Paraná).Universitario - Atlético Paraná.San Benito - Neuquen.Camioneros - Oro Verde.Arenas - Asociación River.Don Bosco - Belgrano.Academia Crack - Escuelas River.

Posiciones | Copa de la LPF femenina

1°) San Benito (Paraná): 9 (+30).

2°) San Benito: 9 (+11).

3°) Neuquen: 7 puntos (+8).

4°) Camioneros: 7 (+6).

5°) Atlético Paraná: 7 (+4).

6°) Academia Crack: 6 (+7).

7°) San Rafael: 5 (+3).

8°) Belgrano: 3 (+7).

9°) Escuelas River: 3 (-5).

10°) Arenas: 1 (-4).

11°) Asociación River: 1 (-17).

12°) Don Bosco: 1 (-27).

13°) Oro Verde: 0 (-6).

14°) Universitario: 0 (-17).

Entre paréntesis, la diferencia de gol.