Boca, River y un partido por el descenso: sigue la fecha 14 de la Liga Profesional

Este domingo habrá tres encuentros correspondientes a la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La actividad comenzará a las 16, pero continuará hasta entrada la noche del domingo. Habrá partidos por ambas zonas del torneo.

16: Estudiantes - Boca Juniors (Zona A)

Todo comenzará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, donde Estudiantes recibirá a Boca Juniors a partir de las 16. El duelo por la Zona A contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Ariel Penel. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

El Pincha llegó a 21 puntos luego de vencer a Gimnasia de La Plata por 2-0 y al iniciar la fecha era uno de los líderes junto a Central Córdoba de Santiago del Estero (ahora está cuarto). Los de Claudio Úbeda, por su parte, vienen de derrotar a Barracas Central por 3-1, con lo que llegaron a los 20 puntos y se ubican en la quinta posición.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas desde el arranque en ninguno de los dos elencos.

-Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.



Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

18.30: Godoy Cruz - San Martín (Zona B)

A partir de las 18.30 de este domingo, Godoy Cruz y San Martín de San Juan protagonizarán un partido clave en el estadio Feliciano Gambarte. El juego por la Zona B contará con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Pablo Dóvalo. La transmisión será de TNT Sports.

El Tomba viene de perder 2-0 ante Lanús y con la victoria de Independiente ahora está último en la tabla de su zona con 10 puntos. San Martín, por su lado, venció en la última fecha a Independiente por 1-0 y alcanzó los 17 puntos, con los que está séptimo en su zona.

De todas maneras, la tabla que ambos miran es la anual. En esa tabla, San Martín está último con 26 unidades, pero Godoy Cruz tiene apenas un punto más, por lo que una victoria de los sanjuaninos cambiaría las tornas. Al Verdinegro igual también le preocupa la tabla de los promedios, en la que está cerca de Sarmiento de Junín.

En la previa del encuentro se presume que el entrerriano Horacio Tijanovich será de la partida en San Martín.

-Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Guillermo Fernández, Agustín Valverde, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

DT: Omar Asad.



San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.

20.30: River Plate - Gimnasia (Zona B)

En el cierre de la jornada habrá otro partido por la Zona B: River Plate recibirá a Gimnasia de La Plata. El partido comenzará a las 20.30 en el estadio Más Monumental y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Silvio Trucco. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN premium.

El Millonario viene de quedar eliminado en Copa Argentina y en el torneo su última presentación fue victoria 2-0 ante Talleres, con lo que está sexto con 21 puntos. El Lobo, por su parte, viene de perder el clásico ante Estudiantes por 2-0 y tiene apenas 13 puntos, con los que está 12° en su zona.

En este encuentro podría darse la presencia del mariagrandense Milton Casco, en competencia con Fabricio Bustos por el puesto de lateral derecho para este partido.

-Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Cristian Jaime, Juan Quintero; Facundo Colidio y Maximilano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.



Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.

Fuentes: El Día, Mendoza Post y 0221.