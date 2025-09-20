Tucumán le quitó el invicto a River y benefició a Riestra

Este sábado por la noche, la acción por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó en el estadio Monumental José Fierro. Allí, Atlético Tucumán recibió a River Plate en el marco de la Zona B y con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por José Carreras.

Atlético Tucumán comenzó comandando las acciones de juego y generando la primera ocasión clara de gol con un avance de Adrián Sánchez por el costado derecho. El mediocampista se filtró a espaldas de Milton Casco y sacó un remate cruzado que forzó la estirada de Jeremías Ledesma para enviar el balón al tiro de esquina.

De ese córner llegó la apertura del marcador. Un primer cabezazo de Miguel Brizuela permitió la llegada de Leandro Díaz por el centro del ataque. El cabezazo del Loco se transformó en el 1-0, pero el tanto fue posteriormente anulado por offside del autor del gol a instancias del VAR.

Eso no frenó al Decano, que siguió buscando y acabó encontrando el gol a los 12 minutos. Fue desde un tiro de esquina, esta vez desde el costado izquierdo, en el que Cléver Ferreira ganó de cabeza y superó la floja salida de Jeremías Ledesma para convertir el 1-0 parcial.

El equipo de Lucas Pusineri fue por más y en un contragolpe pudo convertir el segundo. Nicolás Laméndola envió un excelente pase con la parte externa del pie derecho para Mateo Bajamich, que avanzaba por la derecha en soledad. El atacante controló y sacó un potente remate al poste izquierdo que Ledesma despejó bien hacia el tiro de esquina.

La primera ocasión de River surgió de los pies de Juan Quintero, que habilitó la subida de Sebastián Boselli. El central uruguayo llegó a la línea de fondo y pasó hacia atrás para Matías Galarza Fonda que remató muy desviado cuando se encontró de frente con el arco.

En su siguiente oportunidad, River llegó con un remate de larga distancia de Galarza Fonda que se fue desviado por el costado derecho del arco defendido por el ex Patronato Matías Mansilla. Así se fue la primera mitad.

En el complemento, Tucumán tuvo la chance del segundo al recuperar un balón en ataque que derivó en un tres contra uno. Tras recibir la habilitación por la derecha, Díaz enganchó ante dos marcadores y sacó un remate bajo que no superó a Ledesma, quien controló sin problemas.

El siguiente en probar fue Damián Martínez, que avanzó varios metros por el costado derecho y sacó un potente remate hacia el costado izquierdo de Ledesma. Con una buena estirada, el arquero envió el balón al tiro de esquina.

La insistencia terminó dejando premio para el Decano. A los 20 minutos Mateo Bajamich metió un pase en profundidad hacia la izquierda para la carrera de Laméndola, que parecía no llegar, pero anticipó a Boselli y recibió una fuerte patada del uruguayo que Tello sancionó adecuadamente como penal.

De la ejecución se encargó Díaz, que remató alto y al medio para el 2-0 parcial a los 23 minutos, poniendo más justicia al resultado.

Marcelo Ortiz se perdió el 3-0 de manera increíble luego de aparecer en soledad por el costado izquierdo tras un centro desde la derecha. Aunque el defensor llegó a conectar la pelota, remató desviado y no pudo aprovechar que Ledesma ya se encontraba vencido.

La última fue para River con un nuevo remate de larga distancia. Esta vez quien tomó la iniciativa fue Bautista Dadín, que enganchó y sacó un potente remate de derecha al costado derecho del arco defendido por Mansilla, que con una buena estirada despejó hacia un costado. Tucumán ganó y ganó bien en su casa.

Habiéndole quitado el invicto a River, Atlético llegó a 12 puntos y alcanzó la quinta posición del torneo; mientras que el Millonario perdió el lugar de líder a manos de Deportivo Riestra: ahora es escolta con 18 puntos.

En la próxima fecha, los de Lucas Pusineri visitarán a Vélez Sarsfield, el lunes 29, desde las 20; mientras que al elenco bonaerense le tocará recibir a Riestra, el domingo desde las 18, luego del encuentro de vuelta ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 2-0 River Plate.



Goles:

12’PT: Cléver Ferreira.

23’ST: Leandro Díaz -penal-.



Formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Cléver Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri.



River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda; Juan Quintero; Miguel Borja y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.



Cambios:

17’ST: ingresó Santiago Lencina por Juan Quintero (RIV).

17’ST: ingresó Juan Portillo por Giuliano Galoppo (RIV).

17’ST: ingresó Thiago Acosta por Agustín De la Cuesta (RIV).

18’ST: ingresó Kevin López por Lautaro Godoy (TUC).

25’ST: ingresó Juan Meza por Matías Galarza Fonda (RIV).

33’ST: ingresó Bautista Dadín por Facundo Colidio (RIV).

33’ST: ingresó Ramiro Ruiz Rodríguez por Nicolás Laméndola (TUC).

33’ST: ingresó Maximiliano Villa por Damián Martínez (TUC).

44’ST: ingresó Guillermo Acosta por Leandro Díaz (TUC).

44’ST: ingresó Carlos Abeldaño por Mateo Bajamich (TUC).



Amonestado:

39’PT: Matías Mansilla (TUC).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: José Carreras.



Estadio: Monumental José Fierro.

Video: Liga Profesional.