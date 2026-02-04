Alertan por estafas con cuentas falsas de Nahir Galarza: usan IA para pedir dinero en redes sociales

Advierten por la propagación de perfiles falsos en redes sociales con imágenes de Nahir Galarza.

El entorno de la joven condenada a perpetua denunció la aparición de perfiles apócrifos que utilizan imágenes alteradas. Aclaran que no tiene celular en el penal.

El entorno de Nahir Galarza advirtió en las últimas horas sobre la aparición de cuentas falsas en redes sociales que utilizan su nombre e imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA) con fines engañosos, incluyendo intentos de estafa.

Allegados a la joven de 27 años denunciaron que estos perfiles apócrifos difunden fotos intervenidas —como una imagen viral donde se la ve sosteniendo un iPhone— para solicitar transferencias de dinero a usuarios desprevenidos.

Desde su círculo íntimo pidieron no interactuar con estas cuentas ni enviar fondos, aclarando que Galarza se encuentra alojada en la Unidad Penal de Mujeres N° 6 de Paraná sin acceso a teléfonos celulares ni redes sociales. Su última conexión real data de 2019 y la Justicia rechazó en 2024 un pedido para contar con un dispositivo móvil.

Imagen falsa de Nahir Galarza.

Además de las estafas económicas, se detectaron perfiles con contenido sugestivo que invitan a entablar vínculos sentimentales falsos. Galarza, quien cumple condena por el crimen de Fernando Pastorizzo, dedica sus días a estudiar Psicología Social y asistir a talleres, con una posible fecha de salida recién prevista para el año 2052.

Fuente: Noticias Argentinas.