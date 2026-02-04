Entre Ríos suspende impuestos provinciales en la tarifa eléctrica por todo 2026

Con esta decisión, el gobierno entrerriano busca “morigerar los efectos de la transición energética” y evitar que la carga impositiva local agrave aún más la situación de los consumidores frente a la quita de subsidios nacionales.

El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que suspende el recargo destinado al Fondo de Desarrollo Energético, para amortiguar el impacto de las subas nacionales y el recorte de subsidios en los hogares de la provincia.

Se oficializó la extensión del alivio fiscal para los usuarios a través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial que dispuso la suspensión total de las alícuotas del recargo sobre la venta de energía eléctrica durante todo el 2026.

Este tributo, que alimenta el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos, es un componente de jurisdicción provincial que incide directamente sobre el monto final de las boletas residenciales. Con esta decisión, el gobierno entrerriano busca “morigerar los efectos de la transición energética” y evitar que la carga impositiva local agrave aún más la situación de los consumidores frente a la quita de subsidios nacionales, consignó APF.

El cuerpo del decreto fundamenta la medida en la necesidad de “transparentar los costos reales”, pero reconociendo que los incrementos dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación han golpeado la economía familiar. La provincia ratifica su postura de intervenir en los componentes tarifarios que están bajo su control directo.

“Es convicción de este Gobierno Provincial que, ante contextos de emergencia, el Estado debe instrumentar acciones concretas para evitar más aumentos en la tarifa eléctrica, por lo menos en lo que respecta a los componentes de determinación provincial”, señala el texto que lleva la firma de Frigerio y el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob.

Un punto que generaba dudas era el destino de las obras de infraestructura eléctrica y gasífera que se financian con este fondo. Al respecto, el decreto establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas será el encargado de cubrir dichas obras con recursos del Tesoro Provincial, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para asegurar que la menor recaudación no paralice el desarrollo energético de la región.

Esta medida se suma a un paquete de acciones que la provincia viene ejecutando, entre las que se destacan:

- El sostenimiento de la Tarifa Eléctrica Social

- La bonificación a entidades deportivas y sectores productivos (como el arrocero)

- La reciente reducción de la contribución única municipal, que pasó del 8,6% al 6% en las localidades adheridas