Uruguay: a contramano de Argentina, lanza una ofensiva para desalentar el uso del dólar

El Banco central de Uruguay inicia cruzada contra el dólar. El presidente de la entidad monetaria quiere convencer a los ahorristas de una de las naciones más dolarizadas de América Latina de que su relación con la moneda estadounidense es perjudicial tanto para la economía como para sus bolsillos.

A partir del próximo año, Guillermo Tolosa, el titular de Banco Central del país vecino, planea implementar medidas para impulsar el uso del peso uruguayo, informó la agencia Bloomberg. Es parte de una estrategia para desarrollar un mercado de capitales local que podría beneficiar a quienes necesitan fondos, desde empresas y personas hasta el propio gobierno. Tolosa tiene previsto anunciar el viernes los lineamientos de la política monetaria y los planes de desdolarización del banco central.

Las primeras medidas incluirán mayores requisitos de capital a los bancos para algunos préstamos en dólares, junto con la eliminación de encajes para ciertos depósitos en pesos, con el objetivo de incentivar a las entidades a otorgar más crédito en moneda local. Otras medidas en evaluación incluyen exigir a las empresas que fijan precios en monedas extranjeras que también los exhiban en pesos, detalló Bloomberg.

Será un camino largo desalentar el uso del dólar en un país donde más de dos tercios de los depósitos bancarios están en moneda estadounidense. Los uruguayos comenzaron a adoptar el billete verde durante períodos de alta inflación y depreciación cambiaria en la segunda mitad del siglo XX. Hoy, los cajeros automáticos ofrecen pesos y dólares, y las compras de alto valor, como autos e inmuebles, se cotizan en la moneda estadounidense.

El impulso desdolarizador del presidente Yamandú Orsi contrasta con el de su par del otro lado del Río de la Plata. En Argentina, Javier Milei avanza con reformas laborales que permitirían pagar salarios en dólares o en pesos argentinos. Aunque sus propuestas monetarias más radicales están en suspenso, el Presidente en campaña había dicho que eventualmente podría eliminar el peso, cerrar el Banco Central y adoptar el dólar.

Tolosa sostiene que el apego de Uruguay al dólar refleja un hábito antiguo, forjado en tiempos de inestabilidad económica, que el país ya habría superado.

“Soltemos por favor de buena vez el chupete”, dijo a los líderes empresariales en septiembre. “Tu poder adquisitivo cuando invertís en dólares va a ser muy volátil. Invertir en dólares en un contexto así es una especie de timba, de casino”.

El intento de Uruguay por reducir su dependencia del billete verde, aunque impulsado principalmente por preocupaciones internas, también refleja un debate internacional más amplio sobre el futuro del dólar. Pocos esperan que la moneda estadounidense pierda pronto su rol dominante en la economía global, pero la creciente competencia de otras divisas, las tensiones geopolíticas y los déficits de Estados Unidos han erosionado parte de su atractivo.

La participación del dólar en las reservas de los bancos centrales cayó de alrededor de 71% a comienzos de siglo a casi 59% el año pasado, según datos del Fondo Monetario Internacional. Los activos en dólares dentro de las reservas de Uruguay descendieron a 84% en septiembre desde 90% en marzo, cuando Tolosa asumió el cargo.

El Banco Central pretende lograr avances significativos en el desarrollo de mercados en pesos y en la reducción de la dolarización durante el mandato de Tolosa, indicó la autoridad monetaria.

"Están perdiendo dinero ahorrando en dólares"

Tolosa ha buscado generar apoyo público a su campaña de desdolarización argumentando que los uruguayos están perdiendo dinero al ahorrar en dólares. Las cuentas corrientes denominadas en dólares perdieron la mitad de su poder de compra en las últimas dos décadas, señaló. La escasez de depósitos en moneda local también restringe la oferta de crédito, ya que las regulaciones limitan los préstamos en dólares a hogares y empresas con ingresos en pesos.

Sin embargo, para persuadir a los uruguayos de mantener una mayor parte de sus ahorros de toda la vida en pesos, las autoridades monetarias tendrán que adoptar una meta de inflación más baja —3% en lugar del actual 4,5%— y sostenerla durante años, afirmó a Bloomberg Aldo Lema, economista y socio de la consultora regional Vixion Consultores.

“Uruguay ha ido muy lento en la convergencia de la inflación baja y estable en contraste con Perú, que ha tenido inflación baja y estable durante mucho tiempo y se ha desdolarizado”, señaló Lema.

Hasta hace poco, Uruguay era una excepción en América Latina, con aumentos de precios al consumidor que promediaron 8,8% anual entre 2001 y 2022. Esa situación fue ampliamente tolerada gracias a convenios colectivos y contratos empresariales diseñados para proteger a las partes de las variaciones de precios. La alta inflación no impidió que Uruguay obtuviera calificaciones crediticias de grado de inversión ni que atrajera miles de millones de dólares en inversión extranjera, incluidas plantas de celulosa y propiedades de lujo en la costa.

La política monetaria restrictiva está empezando a dar resultados: la inflación se ha mantenido dentro del rango de tolerancia del 3% al 6% del Banco Central durante dos años y medio y ha rondado el objetivo del 4,5% durante seis meses consecutivos.

