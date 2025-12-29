Tragedia vial en Ruta 32: extienden domiciliaria al conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Agustín Bikkesbakker, el conductor chaqueño de 42 años imputado por la tragedia vial en la que murieron dos jóvenes de Crespo, continuará el proceso judicial bajo prisión preventiva domiciliaria en la ciudad de Paraná.

Como contó ANÁLISIS, el acusado, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco, manejaba una camioneta Volkswagen Amarok que colisionó con la motocicleta en la que se desplazaban Juan Müller, de 18 años, y Sasha Grandoli, de 19. El siniestro ocurrió el domingo 7 de diciembre sobre la Ruta Provincial 32, entre las localidades de Seguí y Viale, cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido hacia Crespo. Como consecuencia del impacto, los jóvenes fallecieron en el acto.

Sasha Grandoli y Juan Müller, las vìctimas.

Este lunes se desarrolló una audiencia en los Tribunales de Paraná, de la que participaron el fiscal Ignacio Aramberry, el querellante Eduardo Gerard y los defensores Patricio Cozzi y Miguel Ángel Cullen. También estuvo presente la pareja del imputado, quien asumió el rol de garante para el cumplimiento de la medida.

Foto: ANÁLISIS.

Durante la audiencia, las partes acordaron la prórroga de la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria por un plazo de 60 días. El juez Elvio Garzón homologó el acuerdo, estableciendo que la medida se extenderá hasta el 28 de febrero próximo.

De acuerdo a lo informado, Bikkesbakker permanecerá este lunes y martes en una vivienda ubicada en calle Rosario del Tala y, a partir de este martes, será trasladado a un departamento situado en calle Santiago del Estero 517, ambos domicilios en la ciudad de Paraná.

Cabe recordar que el 8 de diciembre el magistrado había dispuesto inicialmente 21 días de arresto domiciliario. En aquella oportunidad, el acusado se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el delito de homicidio imprudente (culposo), mientras la investigación penal continúa su curso.