Seguirá preso Gustavo Brondino, acusado del femicidio de Daiana Mendieta en Mansilla

La jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, dispuso la prórroga por otros 90 días de la prisión preventiva de Gustavo Brondino, 56 años, principal implicado en el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, 22 años, ocurrido en octubre último en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

La medida dispuesta por la magistrada fue a solicitud de la fiscal Emilce Paola Reynoso, con la conformidad del abogado Claudio Manfroni Reynoso, que ejerce la defensa técnica del imputado. La prórroga de la investigación penal preparatoria será por el plazo de noventa días, desde el 23 de enero de 2026.

Asimismo, en la audiencia, que se celebró hoy en la Sala del Juzgado de Garantías, la magistrada también resolvió la prórroga de la prisión preventiva del imputado por noventa días, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº 7 Dr. Casiano Calderón de la ciudad de Gualeguay.

El caso

El cuerpo de la joven de 22 años fue encontrado sin vida el 7 de octubre en un pozo de agua abandonado en las afueras de Gobernador Mansilla, departamento Tala. La pesquisa está a cargo de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, que solicitó al Servicio de Genética Forense de la Procuración la realización de pruebas de ADN. El pedido surge a partir de rastros de sangre detectados en distintos elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la causa. El objetivo es determinar si existe coincidencia genética con Gustavo Brondini, alias “Pino”, de 56 años, vecino de Mansilla y único sospechoso del crimen.

En paralelo, ya fueron establecidas las fechas para llevar adelante la pericia del teléfono celular secuestrado a Brondini, un procedimiento que comenzará en enero. Asimismo, la Fiscalía continúa con la toma de declaraciones testimoniales a distintas personas vinculadas a la investigación.

El acusado fue detenido el 5 de octubre, inicialmente por resistencia a la autoridad, y posteriormente quedó imputado como principal implicado en el femicidio.

Uno de los elementos que aún no pudo ser incorporado a la causa es el teléfono celular de Daiana Mendieta, que permanece desaparecido. Ante esta situación, se solicitará la duplicación de la tarjeta SIM para intentar reconstruir sus últimos contactos. Además, resta concretar un análisis de los recorridos realizados por Brondini a partir de la geolocalización de su teléfono móvil en los días previos al hallazgo del cuerpo.

Brondini cumplió la prisión preventiva inicialmente en la Jefatura de Policía de Tala y luego fue trasladado a la Unidad Penal de Gualeguay, donde continúa detenido mientras avanza la investigación.