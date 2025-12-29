Básquet: el paranaense Luciano González volverá a Atenas de Córdoba

Tras su paso por Diablos Rojos de México, el Chuzito González volverá a jugar en la Liga Nacional de Básquet.

El paranaense Luciano Chuzito González volverá a vestir la camiseta de Atenas de Córdoba para la presente edición de la Liga Nacional de Básquet. El entrerriano viene de jugar en la Liga de México en el equipo Diablos Rojos, dirigido por Nicolás Casalánguida, otro con pasado en el Griego.

En la última temporada, donde fue subcampeón de la liga mexicana, tuvo un promedio por juego de 10.6 puntos y 2.5 rebotes y 3.1 asistencias, da cuenta el sitio de la Liga Nacional de Básquet.

Es de recordar que en Argentina su último equipo fue Peñarol de Mar del Plata en la edición anterior de la Liga Nacional y su paso por Atenas fue en los años 2014 al 2016.

Sobre su llegada afirmó: “Ya con ganas de empezar con los entrenamientos, conocer a mis compañeros y la idea del entrenador lo más rápido posible. Sé que hay mucho trabajo por hacer y confío que con mi juego y experiencia puedo ayudar al equipo a salir de esta situación incómoda”.

A lo que añadió: “Me gusta competir y ganar e intentaré transmitirlo en el día a día”.

Decir Chuzo en Atenas es sinónimo de gol, no solo porque Luciano es un gran tirador sino porque su papá, Luis, fue un goleador histórico de la Liga y del equipo cordobés a finales de los años ‘80 y principios de los ‘90.