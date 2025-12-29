El entrerriano Milton Casco continuará su carrera en Colombia

Luego de más de diez años defendiendo la camiseta de River Plate, el entrerriano Milton Casco cambiará de colores y continuará su carrera en uno de los clubes más importantes de Sudamérica. El experimentado lateral izquierdo acordó su llegada a Atlético Nacional de Colombia, en el marco de la reestructuración que el club de Núñez está llevando adelante en su plantel profesional.

La información fue confirmada por el periodista especializado en el mercado de pases, Germán García Grova, quien detalló que el Chanchi firmará contrato por una temporada y arribará a la institución colombiana en condición de jugador libre, una vez finalizado su período de vacaciones. De esta manera, Casco afrontará la primera experiencia internacional de su extensa trayectoria profesional.

Si bien tanto Gimnasia y Esgrima La Plata como Newell’s Old Boys —clubes en los que tuvo pasos destacados— manifestaron su interés en sumarlo, el futbolista de 37 años optó por continuar su carrera en el exterior, en lo que representa un nuevo desafío deportivo tras más de 16 años desarrollados íntegramente en el fútbol argentino.

El arribo de Casco a Atlético Nacional podría incluso generar un cruce especial, ya que el conjunto colombiano deberá disputar la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Millonarios, y no se descarta un eventual enfrentamiento con River en el certamen continental, dependiendo del desarrollo de la competencia.