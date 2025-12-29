Fútbol: Claudio Úbeda continuará siendo el DT de Boca en 2026

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, fue ratificado en el cargo y seguirá dirigiendo al Xeneize en la temporada 2026. El presidente del club Juan Román Riquelme decidió seguir con el plan que pensaba más allá de la eliminación en las semifinales del Torneo Clausura ante Racing en condición de local, donde la continuidad del DT se puso en duda por no haber estado a la altura aquella tarde de domingo.

A pesar de que el entrenador tenía contrato vigente hasta junio del año que viene, el dirigente y ex jugador Marcelo Delgado aseguró que estaban “evaluando si sigue en el club” tras lo que fue la derrota ante la Academia.

El entrenador y ex jugador de Racing parecía haber encaminado a Boca en la segunda parte del año, siendo líder indiscutido del Grupo A del Torneo Clausura y habiendo ganado contundentemente el Superclásico ante River en el estadio La Bombonera.

Sin embargo, el partido ante Racing fue un punto bisagra ya que el equipo no dio la talla, quedó eliminado por el solitario gol de Adrián Martínez y el entrenador quedó en el foco de la tormenta con la decisión de sustituir a Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más incisivos del ´Xeneize´, para que ingrese Alan Velasco.

Así, el ex ayudante de campo del difunto Miguel Ángel Russo dirigirá al primer equipo de Boca en 2026 donde competirá en tres frentes: Copa Libertadores de América, Torneo Apertura y Copa Argentina.

El santafesino dejó el puesto de ayudante de campo y asumió el cargo de entrenador de Boca el pasado 8 de octubre, a raíz del fallecimiento de Russo que, por ese entonces, era el director técnico del Xeneize.

Desde aquel entonces, Úbeda dirigió ocho partidos a Boca de los cuales ganó seis y perdió tan solo dos. Además, logró clasificar al ´Xeneize´ a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.