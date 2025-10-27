Con Losada y Cherot, Argentina se consagró campeón del Sudamericano

Argentina se quedó con el título en el Sudamericano de Básquet femenino U17.

Este domingo por la noche, la selección argentina de básquet femenino U17 disputó la final del Campeonato Sudamericano. Lo hizo ante Venezuela en el estadio UENO Cop Arena de la ciudad de Asunción, Paraguay. Los árbitros de la final fueron Aline García (Uruguay), Miriam Moraes (Brasil) y Jessica Vásquez (Ecuador).

El seleccionado de Paula Budini no tuvo piedad durante la primera mitad del encuentro. Ya el primer cuarto fue el de menor equivalencia en todo el partido. Argentina solo permitió seis puntos y anotó 28 para tomar 22 de ventaja, una distancia lapidaria para lo que restó del encuentro. En el segundo tramo volvió a imponerse por 22-15 y se retiró al descanso ganando por un amplio margen de 29 puntos: 50-21.

En el segundo tiempo el equipo argentino bajó considerablemente su rendimiento, pero las venezolanas no pudieron aprovecharlo. Aunque ganaron los dos cuartos (9-7 y 16-10), las dirigidas por Luz Vargas apenas pudieron descontar puntos y acabaron perdiendo. La Argentina se impuso por 67-46 y finalizó el torneo invicta, con lo que clasificó a la AmeriCup 2026 con un gran augurio.

En Argentina jugaron las entrerrianas Florencia Losada y Santina Cherot. La priemra aportó seis puntos, dos rebotes, una recuperación y una tapa; mientras que la segunda tomó un rebote, otorgó dos asistencias y recuperó dos pelotas. Ambas concluyeron un buen torneo en el que acumularon roce internacional.

-SÍNTESIS-

Argentina 67-46 Venezuela.



Parciales: 28-6 // 50-21 (22-15) // 57-30 (7-9) // 67-46 (10-16).



Formaciones:

ARGENTINA (67)

*Sofía González: 11pts, 4rbs, 3as, 6per, 2rec.

*Francisca Canello: 7pts, 10rbs, 1as, 2per, 1rec, 1ta.

*Pilar Pajello: 8pts, 4rbs, 2as, 2per.

*Sofía Novoa: 14pts, 5rbs, 1as, 1per, 1rec.

*Renata Scordo: 7pts, 10rbs, 2as, 4per, 3rec.

Florencia Losada: 6pts, 2rbs, 1rec, 1ta.

Delfina Alves da Florencia: 4rbs, 1per.

Santina Cherot: 1rb, 2as, 1per, 2rec.

Sofía Lombardero: 10pts, 4rbs, 2as, 1per, 3rec.

Catalina Creolani: 1ta.

Matilda Campo: 2pts, 2rbs.

Isabella Roldán: 2pts, 3rbs, 2as, 1per, 1rec.

DT: Paula Budini.



VENEZUELA (46)

*Greidysmar Camacaro: 7pts, 2as, 1per, 2rec.

*Antonella Ramos: 1rb, 2per.

*Alexandra Cabeza: 4pts, 5rbs, 3per, 1rec, 1ta.

*Astrid Inojosa: 9pts, 3rbs, 1as, 2per, 1rec, 2ta.

*Angela Crespo: 1rb, 1per.

Albanys Ramírez: 15pts, 8rbs, 4as, 4per, 1rec.

Mezharith Beleño (x): 5pts, 3rbs, 1as, 1per, 1rec.

Estefani Pérez: 1per, 1rec.

Sofía Blanca: 1rb, 1as.

Roberli Pérez: 5pts, 3rbs, 1as, 2per, 2rec.

Yosvi Correa: 1pt, 1per.

Venecia Verdu: 2per.

DT: Luz Vargas.



*Inicialistas.



(x) Excluida.



Árbitros: Aline García (Uruguay), Miriam Moraes (Brasil) y Jessica Vásquez (Ecuador).



Estadio: UENO Cop Arena.