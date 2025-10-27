Paraná: se repara este lunes un caño maestro de agua potable en zona centro

Desde la madrugada y durante la mañana se registrará baja presión o falta de servicio en la zona del centro de la ciudad, comprendida entre avenida Francisco Ramírez, bulevar Racedo-Ituzaingó, calle Sarmiento, hasta la costa del río Paraná, y zonas aledañas.

Debido a la detección en la noche de este domingo de una pérdida en una cañería distribuidora del suministro de importante diámetro (400 milímetros), en el tramo entre calles Libertad y Courreges, se programaron para este lunes los trabajos de reparación.

La labor comenzó en las primeras horas del lunes. Teniendo en cuenta que se trata de un caño maestro que transporta por gravedad el agua potable hacia el casco céntrico, durante esta madrugada se deberán realizar las maniobras previas pertinentes para su vaciado desde la planta y centro de distribución Ramírez.

Se estima que la tarea se prolongará hasta horas del mediodía.

Se recomienda a los usuarios de esa área urbana que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

Asimismo, se dispondrá un corte total del tránsito vehicular por calle Sebastián Vásquez, en el tramo de la intervención, por lo que se solicita a los automovilistas transitar con precaución por la zona.

Operativo de cloaca

Por otra parte, personal municipal ejecutará este lunes, trabajos para optimizar el funcionamiento del servicio de la red cloacal sobre calle Rosario del Tala, entre La Rioja y Misiones.

Debido a esta intervención se realizarán tareas de excavación y descubrimiento de la cañería colectora situada a más de tres metros de profundidad, y se repararán tres conexiones domiciliarias, ya que se detectaron obstrucciones en el normal escurrimiento de los líquidos cloacales de los servicios domiciliarios.

La labor requerirá un corte total del tránsito vehicular en ese tramo de calle Rosario del Tala, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución por la zona y preferentemente tomar vías alternativas en las adyacencias, para evitar congestionamientos o demoras. Se estima que la intervención podría extenderse hasta horas del mediodía.

Ambos operativos, de los servicios de agua y de cloaca, están a cargo del personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias de la Municipalidad, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.