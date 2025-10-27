“La idea es hacer dos TC y un TC Pista”, adelantó Omar Martínez

Entrando a los dos últimos meses del año es momento de hacer balances y comenzar a preparar lo que viene. En eso está Omar Martínez, que anticipó que el Gurí Martínez Competición podría presentar cambios para el 2026.

En ese sentido, en una entrevista brindada a la Asociación de Corredores del Turismo Carretera (ACTC) adelantó que pretenden preparar tres vehículos para el próximo año. “La idea es hacer dos TC y un TC Pista y sino tres TC. Viendo otras cosas, pero solamente eso”, dijo el Gurí.

Martínez destacó que su intención es que Agustín, su hijo, continúe en el equipo. “Está trabajando con los sponsors para estar el año próximo”, indicó y agregó: “Después ver un poco quiénes pueden llegar a pasar y ya hay charlas con otro piloto muy avanzadas. Seguramente en los próximos días vamos a estar en condiciones de confirmar”, reveló.

Las negociaciones parecen indicar que se dará el retorno de un piloto que ya integró el equipo en temporadas anteriores, pero esto todavía no fue confirmado.

Respecto al TC Pick Up, Martínez indicó que pretenden continuar de forma similar a lo realizado durante 2025. “Están las dos que están corriendo y una Toyota para hacer tres, o cuatro la temporada que viene. Todavía no hemos hablado con los pilotos que están hoy en día, que son Ignacio Faín y Marco Dianda”. De esta manera anticipó que tendrá que negociar para continuar el próximo año.