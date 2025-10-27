Barracas y Boca se enfrentan en un duelo clave por la Zona A

Este lunes por la tarde, Barracas Central recibirá a Boca Juniors a partir de las 16. El partido será válido por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Se trata del último partido pendiente que queda en el certamen doméstico, que aprovechó el fin de semana de elecciones para ponerse al día.

El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, acompañado por los asistentes Gabriel Chade y Pablo Gualtieri. Javier Delbarba será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Silvio Trucco y Lucas Cavallero. La transmisión será de ESPN.

En su última presentación, el Guapo empató 2-2 con Tigre en un polémico encuentro y con ese resultado alcanzó los 18 puntos, con los que está séptimo actualmente. Una victoria ante el Xeneize lo depositaría en el lote de líderes junto a Central Córdoba y Lanús, que actualmente suman 21 unidades.

Para este partido, Rubén Insúa confiaría en la misma formación que empató con el Matador. De ser así, continuaría como titular el exPatronato Dardo Miloc. El equipo iría con: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa; Facundo Bruera, Jhonatan Candia y Javier Ruiz.

En frente formará el equipo dirigido actualmente por Claudio Úbeda. En su última presentación, Boca Juniors perdió sorprendentemente ante Belgrano como local por 2-1. Ese resultado dejó al Xeneize en el décimo lugar de la tabla con 17 puntos, aunque una victoria lo trasladaría automáticamente al tercer puesto, en la línea de Unión de Santa Fe.

Para este partido Úbeda no contará con Rodrigo Battaglia, que sufrió una lesión en el sóleo, por lo que tendrá que introducir una variante en el equipo. Se presume que Milton Delgado tomará un puesto dentro de los titulares, al igual que hará Williams Alarcón, quien aparecería en el sitio de Brian Aguirre.

Si esas dos modificaciones se dan, el equipo saltaría al campo de juego con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.